تنبلی چشم می تواند به نابینایی کودکان منجر شود
معاون توانبخشی ادارهکل بهزیستی استان البرز گفت: چشم همانند یک دوربین باکیفیت تصویر را دریافت میکند و مغز نقش پردازشگر این تصاویر را بر عهده دارد. اگر مغز نتواند از یکی از چشمها تصویر واضحی دریافت کند، بهتدریج آن چشم را نادیده میگیرد و در نتیجه تنبلی چشم ایجاد میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز
، سیده معصومه توکلی ثانی به مخاطبان برنامه زنده امروز البرز گفت: تنبلی چشم در صورت درماننشدن میتواند به کمبینایی یا حتی نابینایی منجر شود. از آنجا که رشد و تکامل سیستم بینایی تا حدود هفتسالگی انجام میشود، بهترین زمان تشخیص و درمان این اختلال، پیش از هفت سالگی است.
معاون توانبخشی ادارهکل بهزیستی البرز با اشاره به اجرای طرح غربالگری بینایی در استان گفت: سه هزار پایگاه ثابت و سیار برای اجرای این برنامه فعالیت دارند و والدین میتوانند با مراجعه به نزدیکترین اداره بهزیستی یا از طریق پایگاه اطلاعرسانی سازمان بهزیستی، نزدیکترین مرکز غربالگری را شناسایی کنند. همچنین هزینه غربالگری برای خانوارهای دهکهای یک تا پنج بهصورت رایگان انجام میشود.
توکلی ثانی تنبلی چشم را «بیماری خاموش» توصیف کرد و افزود: این بیماری معمولاً بدون درد و علامت است و نه کودک و نه والدین متوجه آن نمیشوند؛ به همین دلیل همه والدین باید فرزندان زیر هفت سال خود را دستکم سه نوبت برای معاینه بینایی به مراکز غربالگری ببرند.
وی در این برنامه تلویزیونی ادامه داد: طرح پیشگیری از تنبلی چشم یکی از موفقترین برنامههای سازمان بهزیستی در حوزه سلامت و رفاه اجتماعی است که اکنون وارد چهارمین دهه اجرای خود شده است. در حالی که شیوع این بیماری در جهان بین سه تا پنج درصد برآورد میشود، اجرای مستمر این برنامه در ایران میزان شیوع را به حدود یک درصد کاهش داده است.
معاون توانبخشی ادارهکل بهزیستی استان البرز اظهار کرد: در سه دهه گذشته بیش از ۶۴ میلیون کودک در کشور غربالگری شدهاند. در استان البرز نیز از سال ۱۳۷۵ تا ۱۴۰۴ بیش از دو میلیون و ۱۰۰ هزار کودک مورد ارزیابی قرار گرفتهاند که در این میان حدود چهار هزار و ۱۰۰ کودک دارای اختلالات بینایی شناسایی شدند و با تشخیص و درمان بهموقع، از بروز معلولیتهای بینایی در بزرگسالی پیشگیری شده است.
وی با حضور در برنامه امروز البرز توصیه کرد: والدین معاینات بینایی کودکان را در سه مرحله، شامل ۲ تا ۴ ماهگی، ۲ تا ۳ سالگی و ۳ تا ۶ سالگی انجام دهند تا در صورت وجود هرگونه اختلال، درمان در زمان طلایی صورت گیرد.
توکلی ثانی همچنین با اشاره به خدمات بهزیستی در حوزه حمایت از کودکان بیسرپرست و بدسرپرست گفت: متقاضیان فرزندخواندگی میتوانند با مراجعه به سامانه مربوط به فرزندخواندگی سازمان بهزیستی، شرایط و ضوابط این طرح را مشاهده کنند. در این سامانه خدمات در سه بخش فرزندخواندگی، امین موقت و طرح میزبان ارائه میشود.
وی درباره طرح میزبان به مجری سیما البرز توضیح داد: در این طرح، کودک تا زمان تعیین تکلیف وضعیت خانواده اصلی، بهصورت موقت به خانواده میزبان سپرده میشود و در صورت فراهم شدن شرایط، به خانواده اصلی بازمیگردد؛ در غیر این صورت، امکان ادامه نگهداری کودک توسط همان خانواده میزبان نیز وجود دارد.