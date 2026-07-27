

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در مجمع انتخاباتی هیئت فوتبال استان کرمان با اشاره به گستردگی فعالیت‌های فوتبالی در کشور، اظهار داشت: فوتبال مجموعه‌ای بسیار بزرگ با رویداد‌ها و حواشی فراوان است و حجم فعالیت‌های آن با هیچ رشته ورزشی دیگری قابل مقایسه نیست.

وی با بیان اینکه تعداد مسابقات فوتبال در کشور بسیار زیاد است، عنوان کرد: در استان کرمان حدود ۹ هزار و ۸۰۰ مسابقه برگزار شده که نشان‌دهنده حجم بالای فعالیت‌ها در این استان است. در سطح کشور نیز فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی هزاران مسابقه برگزار می‌کنند و برای هر مسابقه داور، ناظر و امکانات مختلف نیاز است.

رئیس فدراسیون فوتبال ادامه داد: وقتی تعداد رویداد‌های فوتبال را در نظر بگیریم، حواشی موجود در این رشته نسبت به حجم مسابقات زیاد نیست. یک اشتباه داوری، یک قرارداد، انتقال یک بازیکن یا صحبت یک مربی و مدیر ممکن است تبدیل به حاشیه شود، اما باید این موضوع را در مقایسه با تعداد بالای مسابقات بررسی کرد.

تاج با اشاره به جایگاه فوتبال در جامعه افزود: بسیاری از رسانه‌های ورزشی بخش عمده‌ای از فعالیت خود را به فوتبال اختصاص می‌دهند، چرا که علاقه مردم به این رشته بسیار زیاد است. فوتبال سال‌هاست در بسیاری از کشور‌ها به ابزاری برای افزایش قدرت و اعتبار تبدیل شده و جام جهانی نمونه‌ای از این موضوع است که حدود ۶ میلیارد نفر آن را دنبال کردند.

رئیس فدراسیون فوتبال در بخش دیگری از صحبت‌های خود به حضور تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ اشاره کرد و گفت: ما باید واقع‌بین باشیم؛ نمی‌گویم بهترین نتیجه تاریخ را گرفتیم و قهرمان جام شدیم و معتقدم می‌توانستیم عملکرد بهتری داشته باشیم. من هم با توجه به اینکه به مرحله حذفی راه پیدا نکردیم از مردم کشورم و وطن عزیزم عذرخواهی می‌کنم. با این حال معتقدم تیم ملی درمقابل سه دسته نباخت.

وی ادامه داد: تیم ملی ایران در شرایطی وارد مسابقات شد که مشکلات خاصی وجود داشت. ما سه مسابقه را در شرایطی برگزار کردیم که اتفاقات مختلفی رخ داد و شرایط میزبانی برای ما آسان نبود. با این حال تیم ملی به میدان رفت و از کشور دفاع کرد.

تاج افزود: فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش تلاش کردند تیم ملی در مجامع بین‌المللی حضور داشته باشد و بهترین شرایط ممکن برای آن فراهم شود. بازیکنان در اردو‌ها و مسابقات هر آنچه در توان داشتند انجام دادند و پرچم ایران در مسابقات برافراشته شد.

وی با اشاره به حمایت هواداران ایرانی حاضر در ورزشگاه‌ها گفت: درست است که برخی نارضایتی‌ها و مشکلات وجود داشت، اما فضای غالب ورزشگاه‌ها در اختیار ایرانی‌ها بود. مردم آمدند و از تیم ملی خود حمایت کردند.

رئیس فدراسیون خاطرنشان کرد: ما در سه بازی عملکرد قابل قبولی داشتیم. مقابل بلژیک بازی خوبی انجام دادیم و دیدار با مصر نیز قابل قبول بود. در هر سه مسابقه، بهترین بازیکن میدان از تیم ملی ایران انتخاب شد. درباره دیدار‌های ما نیز بازتاب‌های زیادی در سطح جهان وجود داشت.

رئیس فدراسیون تاکید کرد: سه پیام روی تابلوی داخل رختکن نوشتیم که رسانه‌های ازاد دنیا هر یک از آنها را عالی پوشش دادند. ما به سه دسته نباخیتم؛ میزبان، رقیبان و همچنین عده اندکی وطن فروش که برنامه‌هایی داشتند، اما نقش برآب شد.

رئیس فدراسیون فوتبال همچنین درباره مسائل مالی باشگاه‌ها گفت: امسال سقف بودجه نداریم، اما برنامه مالی به باشگاه‌ها ابلاغ شده است. یکی از موارد مهم این است که قرارداد‌ها و هزینه‌های باشگاه‌ها منتشر شود.

وی افزود: اگر باشگاهی این کار را انجام ندهد، سازمان لیگ قرارداد‌ها را منتشر خواهد کرد تا مردم بدانند بازیکنان، حتی کسانی که کمتر بازی می‌کنند یا روی نیمکت هستند، چه میزان قرارداد دارند.

تاج ادامه داد: مردم باید مدیران را کنترل کنند و انتظارات خود را مطرح کنند. این موضوع در دنیا مرسوم است که وضعیت مالی باشگاه‌ها شفاف باشد.

وی تأکید کرد: هیئتی پنج نفره برای بررسی صورت‌های مالی باشگاه‌ها پیش‌بینی شده و هیچ باشگاهی نباید از ارائه اطلاعات مالی خودداری کند. این اقدام بخشی از استانداردسازی و اجرای عدالت مالی در فوتبال است.

رئیس فدراسیون فوتبال در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های استان کرمان اظهار داشت: فوتبال کرمان ظرفیت‌های زیادی دارد و کمتر از استاندارد‌های بین‌المللی از این ظرفیت‌ها استفاده شده است.

وی گفت: تیم‌هایی مانند مس رفسنجان، مس کرمان و گل‌گهر سیرجان نشان داده‌اند که این استان توانایی حضور در سطح اول فوتبال کشور را دارد. همچنین در بخش بانوان و فوتسال نیز فعالیت‌های خوبی در کرمان انجام شده است.

تاج با اشاره به فوتبال ساحلی در کرمان اظهار داشت: مردم انتظار دارند در این بخش نیز اتفاقات بهتری رخ دهد. فوتبال ساحلی ایران جزو قدرت‌های برتر جهان است و حتی در جام جهانی امارات تا دقایق پایانی مقابل برزیل، قهرمان جهان، پیش رفتیم. اگر روی این رشته سرمایه‌گذاری شود، می‌توانیم به قهرمانی جهان هم فکر کنیم.

وی افزود: استان‌های کویری مانند کرمان و یزد به دلیل شرایط فیزیکی و توان بدنی بازیکنان، ظرفیت خوبی در فوتبال ساحلی دارند و باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند.

رئیس فدراسیون فوتبال همچنین با اشاره به موفقیت‌های فوتبال بانوان گفت: وقتی یک مربی ایرانی به عنوان بهترین مربی آسیا انتخاب می‌شود، این موضوع افتخار بزرگی است و نشان می‌دهد فوتبال بانوان مسیر رشد خود را طی می‌کند.

وی ادامه داد: این موفقیت فقط متعلق به یک فرد نیست، بلکه نتیجه تلاش مجموعه‌ای از افراد است و باید این مسیر ادامه پیدا کند.