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مدیرکل بیمه سلامت خوزستان با اشاره به تداوم برنامههای حمایتی این سازمان برای کاهش هزینههای درمانی خانوارها، از بیمه رایگان دهکهای اول تا پنجم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدرضا رضایی با اشاره به سیاستهای کلان سازمان بیمه سلامت ایران برای تحقق عدالت در دسترسی به خدمات سلامت، اظهار کرد: در چارچوب قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت و مصوابات هیات وزیران و در راستای حمایت از اقشار کمبرخوردار، تمامی مشمولان دهکهای درآمدی اول تا پنجم، بدون پرداخت حق بیمه و به صورت رایگان زیر پوشش بیمه پایه قرار میگیرند. برقراری بیمه این افراد به صورت خودکار و بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام میشود که این امر گام مهمی در جهت تسهیل خدماترسانی به مردم است.
وی با تأکید بر حمایت ویژه از بیماران خاص و صعبالعلاج افزود: فارغ از دهکبندی درآمدی، همه بیمارانی که در صندوق بیماران خاص و صعبالعلاج نشاندار شدهاند، از خدمات بیمه سلامت به صورت رایگان بهرهمند هستند. به طور کلی، بیش از ۸۰ درصد از بیمهشدگان سازمان بیمه سلامت ایران، بدون پرداخت حق بیمه، تحت پوشش چتر حمایتی این سازمان قرار دارند.
رضایی در خصوص وضعیت دهکهای ۶ تا ۱۰ و نرخ حق بیمه آنها در سال جاری ادامه داد: مطابق مقررات، دولت بخشی از حق بیمه این دهکها را متناسب با توان اقتصادی آنها تقبل کرده است و بر این اساس، مشمولان دهک ششم با پرداخت ۴۰ درصد حق بیمه سرانه معادل ۱۹ میلیون و ۲۴۱ هزار و ۲۸۰ ریال، دهک هفتم با پرداخت ۵۰ درصد حق بیمه معادل ۲۴ میلیون و ۵۱ هزار و ۶۰۰ ریال، دهک هشتم با پرداخت ۶۰ درصد حق بیمه معادل ۲۸ میلیون و ۸۶۱ هزار و ۹۲۰ ریال و دهک نهم با پرداخت ۷۰ درصد حق بیمه معادل ۳۳ میلیون و ۶۷۲ هزار و ۲۴۰ ریال برای هر یک از اعضای خانواده و به مدت یک سال میتوانند از پوشش بیمه سلامت بهرهمند شوند.
مدیرکل بیمه سلامت خوزستان همچنین با اشاره به پرداخت حق بیمه مشمولان دهک ۱۰ بیان داشت: مشمولان این دهک نیز با پرداخت کامل حق بیمه سرانه، معادل ۴۸ میلیون و ۱۰۳ هزار و ۲۰۰ ریال برای هر عضو خانواده، امکان برقراری پوشش بیمه پایه سلامت را خواهند داشت.
وی با تأکید بر لزوم رعایت شرط خانوار برای برخورداری از پوشش یکپارچه بیمهای، تصریح کرد: شهروندان میتوانند برای اطلاع از وضعیت بیمهای خود از طریق کد دستوری #۱۶۶۶*، تماس با سامانه تلفنی ۱۶۶۶ و یا مراجعه به سامانه شهروندی به نشانی csp.ihio.gov.ir اقدام نمایند. همچنین متقاضیان دهکهای ۶ تا ۱۰ میتوانند برای ثبتنام از طریق همین سامانه یا مراجعه به دفاتر پیشخوان اقدام کنند.
رضایی بر لزوم توسعه پوشش همگانی بیمه پایه سلامت در چارچوب قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و مصوبات هیئت وزیران تأکید و بیان کرد: در راستای اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در شهرهای منتخب، بیمهشدگان از چهار ویزیت رایگان در سطح یک خدمات سلامت بهرهمند میشوند؛ همچنین در صورت رعایت نظام ارجاع در سطح دو، تنها ۱۵ درصد فرانشیز پرداخت کرده و در خدمات سطح سه (بستری بیمارستانی) نیز از حمایتهای کامل بیمهای برخوردار خواهند بود.