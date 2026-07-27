مدیرعامل بنیاد علوی گفت: با استقبال خیرین و همراهی گروه‌های جهادی در پویش «اعزام زائر اولی» تعداد زائران اعزامی از ۴۵۰۰ نفر به بیش از ۱۱ هزار و ۷۰۰ نفر افزایش پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمود عسکری آزاد از هم‌افزایی خیرین و گروه‌های جهادی در پویش اعزام زائر اولی گفت: همزمان با فرارسیدن اربعین حسینی، مرکز حرکت‌های مردمی و جهادی بنیاد علوی با اجرای پویش «اعزام زائر اولی» و با مشارکت گسترده خیرین و گروه‌های جهادی، زمینه تشرف بیش از ۱۱ هزار و ۷۰۰ زائر اولی را به کربلای معلی فراهم کرده است.

وی افزود: در آغاز اجرای این پویش، اعزام چهار هزار و ۵۰۰ زائر اولی هدف‌گذاری شده بود، اما با استقبال خیرین، همراهی گروه‌های جهادی و مشارکت‌های مردمی، ظرفیت این طرح به بیش از ۱۱ هزار و ۷۰۰ نفر افزایش یافت. زائران اعزامی از خانواده‌های دهک‌های یک تا چهار ساکن مناطق هدف بنیاد علوی هستند که تاکنون به دلیل مشکلات مالی امکان تشرف به عتبات عالیات را نداشته‌اند.

مدیرعامل بنیاد علوی از هزینه اعزام زائر اولی‌ها به کربلا گفت: تمامی هزینه‌های رفت‌وبرگشت این زائران با حمایت بنیاد علوی و مشارکت خیرین و گروه‌های جهادی تأمین شده است تا هیچ مانع مالی بر سر راه حضور آنان در بزرگ‌ترین اجتماع معنوی جهان اسلام وجود نداشته باشد.

وی با تأکید بر نقش مشارکت‌های مردمی در گسترش این پویش گفت: افزایش چشمگیر تعداد زائران اعزامی، نتیجه هم‌افزایی بنیاد علوی، خیرین و گروه‌های جهادی است؛ مشارکتی که علاوه بر تحقق آرزوی هزاران زائر اولی، جلوه‌ای از همدلی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و فرهنگ خدمت‌رسانی در آستانه اربعین حسینی را به نمایش گذاشت.