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رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: بیش از ۲۶۷ هزار نفر از واجدین شرایط جامعه حقوقی به سامانه خودکاربری دارندگان دانش حقوقی دسترسی پیدا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: امروز بیش از ۲۶۷ هزار نفر از جامعه حقوقی کشور به سامانه خودکاربری دارندگان دانش حقوقی دسترسی دارند و ۶۵ هزار و ۷۸۰ نفر نیز تاکنون این دسترسی را در سامانه ثبتنام الکترونیک قضایی برای خود فعال کردهاند.
محمد کاظمیفرد در ادامه نوشت: توسعه هدفمند خودکاربریها، گامی مؤثر در تسهیل دسترسی به عدالت است.