پخش زنده
امروز: -
اولین کاروان زائران حرم اباعبدالله الحسین (ع) از مسیر زمینی برای شرکت در پیاده روی اربعین حسینی عازم شلمچه شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مسئول کاروان زمینی زائران اربعین حسینی کیش، گفت: ۱۲۰ نفر از عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) در قالب کاروان زمینی از مرز شلمچه برای حضور در اجتماع عظیم اربعین حسینی وارد کشور عراق خواهند شد.
اکبر میرداد زاده افزود: زائران اربعین حسینی در این سفر یک شب در نجف اشرف و ۳ شب در کربلای معلی اقامت خواهند داشت و ۱۴ مرداد نیز به کشور بر میگردند.
دومین کاروان زائران عتبات عالیات نیز هشتم مرداد از مسیر هوایی کیش را به مقصد نجف اعزام میشود.