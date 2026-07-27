به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مسئول کاروان زمینی زائران اربعین حسینی کیش، گفت: ۱۲۰ نفر از عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) در قالب کاروان زمینی از مرز شلمچه برای حضور در اجتماع عظیم اربعین حسینی وارد کشور عراق خواهند شد.

اکبر میرداد زاده افزود: زائران اربعین حسینی در این سفر یک شب در نجف اشرف و ۳ شب در کربلای معلی اقامت خواهند داشت و ۱۴ مرداد نیز به کشور بر می‌گردند.

دومین کاروان زائران عتبات عالیات نیز هشتم مرداد از مسیر هوایی کیش را به مقصد نجف اعزام می‌شود.