

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس اداره منابع طبیعی تنکابن گفت: ۴۸ هکتار از اراضی ساحلی و جنگلی شهرستان که در معرض تصرف یا تغییر کاربری قرار داشت یکسال گذشته آزادسازی شده است.



مهدیه خلعتبری افزود: ۴۵ هکتار از اراضی ایجادشده بر اثر پس‌روی آب دریای خزر نیز به حریم منابع طبیعی الحاق شد تا از هرگونه تعرض و ساخت‌وساز غیرمجاز جلوگیری شود.



او با اشاره به اقدامات انجام‌شده در نوار ساحلی گفت: نهال‌کاری در ۱۸ کیلومتر از نوار ساحلی شهرستان انجام شده و اجرای طرح‌های حفاظتی برای تقویت پوشش گیاهی و جلوگیری از تخریب عرصه‌های طبیعی در دستور کار قرار دارد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تنکابن از آغاز اجرای کمربند حفاظتی در روستا‌های برگسر، لیمرا و زبندان خبر داد و تصریح کرد: این طرح با هدف مشخص شدن حدود منابع طبیعی، پیشگیری از تجاوز به اراضی ملی و کنترل ساخت‌وساز‌های غیرمجاز اجرا می‌شود.



خلعتبری با اشاره به اهمیت حفاظت از عرصه‌های طبیعی تنکابن ادامه داد: صیانت از جنگل‌ها، مراتع و نوار ساحلی بدون همراهی مردم و همکاری دستگاه‌های اجرایی امکان‌پذیر نیست و در یک سال گذشته مشارکت جوامع محلی نقش مؤثری در اجرای برنامه‌های حفاظتی داشته است.