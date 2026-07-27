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۴۵ هکتار از اراضی ناشی از پسروی آب دریای خزر یکسال گذشته به حریم منابع طبیعی الحاق شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس اداره منابع طبیعی تنکابن گفت: ۴۸ هکتار از اراضی ساحلی و جنگلی شهرستان که در معرض تصرف یا تغییر کاربری قرار داشت یکسال گذشته آزادسازی شده است.
مهدیه خلعتبری افزود: ۴۵ هکتار از اراضی ایجادشده بر اثر پسروی آب دریای خزر نیز به حریم منابع طبیعی الحاق شد تا از هرگونه تعرض و ساختوساز غیرمجاز جلوگیری شود.
او با اشاره به اقدامات انجامشده در نوار ساحلی گفت: نهالکاری در ۱۸ کیلومتر از نوار ساحلی شهرستان انجام شده و اجرای طرحهای حفاظتی برای تقویت پوشش گیاهی و جلوگیری از تخریب عرصههای طبیعی در دستور کار قرار دارد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تنکابن از آغاز اجرای کمربند حفاظتی در روستاهای برگسر، لیمرا و زبندان خبر داد و تصریح کرد: این طرح با هدف مشخص شدن حدود منابع طبیعی، پیشگیری از تجاوز به اراضی ملی و کنترل ساختوسازهای غیرمجاز اجرا میشود.
خلعتبری با اشاره به اهمیت حفاظت از عرصههای طبیعی تنکابن ادامه داد: صیانت از جنگلها، مراتع و نوار ساحلی بدون همراهی مردم و همکاری دستگاههای اجرایی امکانپذیر نیست و در یک سال گذشته مشارکت جوامع محلی نقش مؤثری در اجرای برنامههای حفاظتی داشته است.