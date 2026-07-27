پخش زنده
امروز: -
در بازه زمانی سهشنبه تا پنجشنبه، با توجه به الگوی حاکم بر جریانات جوی، انتقال ذرات گرد و غبار به نواحی مرکزی استان، از جمله شهر مشهد، دور از انتظار نیست.
آذر رضائی پور، کارشناس هواشناسی استان خراسانرضوی، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، افزود: طبق تحلیل آخرین نقشههای پیشیابی و دادههای حاصل از مدلهای هواشناسی، تا روزهای پایانی هفته جاری، افزایش سرعت وزش باد به عنوان پدیده غالب در سطح استان پیشبینی میشود که در مناطق مستعد، با خیزش گرد و غبار همراه خواهد بود. این شرایط از امروز روند افزایشی یافته و در اغلب نقاط استان، در برخی ساعات، وزش باد به نسبت شدید تا شدید روی میدهد که پیامدهایی نظیر کاهش دید افقی، افت کیفیت هوا و در مواردی احتمال بروز خسارات را به دنبال خواهد داشت.
وی افزود: در بازه زمانی سهشنبه تا پنجشنبه، با توجه به الگوی حاکم بر جریانات جوی، انتقال ذرات گرد و غبار به نواحی مرکزی استان، از جمله شهر مشهد، دور از انتظار نیست و در برخی ساعات موجب کاهش کیفیت هوا در این مناطق میشود.
کارشناس هواشناسی استان خراسانرضوی ادامه داد: از نظر شرایط دمایی، تا فردا روند افزایشی دما تداوم دارد؛ اما پس از آن، با کاهش نسبی ۱ تا ۲ درجهای دمای بیشینه، تغییرات دمایی قابل ملاحظهای در میانگین دمای استان پیشبینی نمیشود.
وی گفت: دمای مشهد مقدس امروز در گرمترین زمان به ۳۸ درجه میرسد. امشب نیز دمای مشهد به ۲۱ درجه سانتیگراد میرسد.
رضائی پور افزود: نوسانات دمایی مشهد برای فردا بین ۲۳ تا ۳۷ درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.