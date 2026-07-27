فرمانده انتظامی شهرستان ملارد از شناسایی و دستگیری دو توزیع‌کننده مواد مخدر خبر داد که در جریان این عملیات مشترک و هدفمند، مقدار ۱۲۷ کیلوگرم تریاک از محل فعالیت متهمان در شهرک طلائیه کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ کیانوش نورمحمدی، فرمانده انتظامی شهرستان ملارد در تشریح جزئیات این خبر اظهارداشت: در پی کسب اخبار و اطلاعاتی مبنی بر توزیع موادمخدر در ملارد، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر قرار گرفت.

وی گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان ملارد با انجام اقدامات فنی مشترک با پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا، غرب استان تهران و شهرستان فردیس موفق به شناسائی محل فعالیت توزیع کننده موادمخدر در شهرک طلائیه شده و با هماهنگی مرجع قضائی و در قالب ۴ تیم، ۲ قاچاقچی موادمخدر را دستگیر و در بازرسی از محل مقدار ۱۲۷ کیلوگرم تریاک کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ملارد در ادامه افزود: ۲ متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شدند.