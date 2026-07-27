خدمترسانی موکب اربعینی «سردار دلها حاج قاسم سلیمانی» هرمزگان به زائران در شبانکاره
مدیر اجرایی موکب اربعینی «سردار دلها حاج قاسم سلیمانی» استان هرمزگان گفت: این موکب طبق روال سالهای گذشته، امسال برای پنجمین سال متوالی در شهر شبانکاره و در مسیر پیادهروی اربعین زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) برپا شده است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، محسن کرمی افزود: خادمان این موکب به مدت ۱۴ روز به زائران خدمترسانی خواهند کرد و این موکب تا یک روز پس از اربعین در این منطقه مستقر خواهد بود.
وی با اشاره به خدمات ارائهشده در این موکب بیان کرد: روزانه متناسب با نیاز، بین ۳ هزار و ۵۰۰ تا ۴ هزار دست غذا در سه وعده صبحانه، ناهار و شام میان زائران توزیع میشود.
مدیر اجرایی موکب اربعینی «سردار دلها حاج قاسم سلیمانی» استان هرمزگان ادامه داد: ۶۰ خادم از استان هرمزگان برای خدمت در این موکب حضور دارند که شامل ۳۰ نفر مرد و ۳۰ نفر خانم هستند.
وی گفت: خدمات این موکب در بخشهای مختلفی از جمله پذیرایی، اسکان و بیتوته شبانه، غرفه کودک، نقاشی و کاردستی، روایتگری، اقامه نماز جماعت، حضور روحانی مستقر و همچنین ارائه خدمات اولیه درمانی انجام میشود.
کرمی ادامه داد: ۲ بهیار نیز در این موکب حضور دارند و در صورت نیاز، خدمات اولیه درمانی را به زائران ارائه میکنند.
وی تأکید کرد: خادمان این موکب با کمال افتخار در مسیر پیادهروی اربعین، خدمترسان زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) هستند.