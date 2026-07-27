راهکارهایی برای جلوگیری از گرمازدگی در مراسم پیاده روی اربعین حسینی
معاون اجرایی مرکز اورژانس البرز با اشاره به شایعترین مشکلات زائران در سفر و بهویژه پیادهروی اربعین گفت: گرمازدگی، اختلالات گوارشی و عوارض ناشی از پیادهروی طولانی از مهمترین تهدیدهای سلامت در این ایام است و زائران باید با رعایت توصیههای تغذیهای و مراقبتی، از بروز این مشکلات پیشگیری کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز
، ابوذر سعیدی، معاون اجرایی مرکز اورژانس البرز، با حضور در برنامه «امروز البرز» اظهار کرد: بیشتر موارد شایع در مسافرتها و بهخصوص در پیادهروی اربعین، گرمازدگی، اختلالات گوارشی و عوارض ناشی از پیادهروی طولانی است.بدن انسان هوشمند است و خود را با محیط پیرامون سازگار میکند، اما با تغییر محیط، شرایط آبوهوایی، نوع تغذیه و سبک زندگی نیز تغییر میکند و بروز برخی اختلالات طبیعی است.
سعیدی با اشاره به مشکلات گوارشی در طول سفر گفت: زائران باید در مصرف غذا دقت بیشتری داشته باشند، چرا که کمخوری و پرهیز از پرخوری میتواند نقش موثری در پیشگیری از اختلالات گوارشی داشته باشد. همچنین مصرف کمتر غذاهایی که ماندگاری کمی دارند و استفاده از مواد غذایی تازه، غذاهای حاوی آب، الکترولیتهای ضروری و مواد انرژیزا و تا حدی قندی توصیه میشود.مصرف غذاهای پرچرب به دلیل احتمال ایجاد اختلالات گوارشی، توصیه نمیشود.
معاون اجرایی مرکز اورژانس البرز با بیان اینکه به دلیل شرایط جوی و پیادهروی طولانی، نگرانی امکان گرمازدگی در این ایام وجود دارد گفت: تعریق، افزایش دمای بدن و بالا رفتن سوختوساز، احتمال گرمازدگی را افزایش میدهد. احساس ضعف و بیحالی، تعریق شدید، احساس گرمای بیش از حد، رنگپریدگی، تپش قلب و حتی درد و اسپاسم عضلات شکم از جمله علائم هشداردهنده گرمازدگی است و نباید این علائم را صرفاً به اختلالات گوارشی نسبت داد.
ویدر برنامه زنده تلویزیونی سیمای البرز ادامه داد: در مراحل اولیه، بهترین اقدام توقف فعالیت، خارج شدن از محیط گرم، پوشیدن لباسهای آزاد، مرطوب کردن بدن، ایجاد جریان هوا و استفاده از تهویه مناسب است. نوشیدن مایعات خنک نیز بسیار مؤثر است. عرق کردن یکی از سازوکارهای طبیعی بدن برای مقابله با گرماست، اما در محیطهای مرطوب این فرایند کاهش مییابد و خطر گرمازدگی بیشتر میشود. به همین دلیل نوشیدن آب و مایعات خنک مانند دوغ توصیه میشود و زائران باید از مصرف نوشیدنیهای گازدار پرهیز کنند.
وی با اشاره به اینکه گرمازدگی زمانی رخ میدهد که دمای بدن از ۴۰ درجه سانتیگراد فراتر رود، تصریح کرد: این وضعیت میتواند خطر مرگ به همراه داشته باشد و در چنین شرایطی باید اقدامات درمانی فوری از جمله اکسیژندرمانی، تزریق سرم خنک، استفاده از کیسه یخ در نقاط دارای جریان خون و در صورت هوشیار بودن فرد، نوشاندن مایعات خنک انجام شود.
سعیدی در این برنامه تلویزیونی سیمای البرز همچنین گفت: در شرایط عادی نیز باید از افرادی که بیشتر در معرض خطر هستند، مراقبت ویژه به عمل آید. افرادی که به بیماریهای عفونی و ویروسی مبتلا هستند و تب دارند، بیش از دیگران در معرض گرمازدگی قرار میگیرند. البته در خنک کردن بیمار نیز باید دقت شود، زیرا خنک کردن بیش از حد و ایجاد لرز، با افزایش انقباض عضلات و بالا رفتن سوختوساز بدن، میتواند شرایط را بدتر کند.
وی در پایان حضور در برنامه زنده امروز البرز خاطرنشان کرد: سالمندان بالای ۵۵ سال، کودکان، زنان باردار، افراد دیابتی و بیماران قلبی در معرض خطر بیشتری قرار دارند و باید چند برابر بیشتر از دیگران مورد توجه و مراقبت قرار گیرند. همچنین در برخی افراد مانند بیماران دیابتی ممکن است علائم بهوضوح ظاهر نشود و در سالمندان نیز نشانهها با تأخیر بروز کند، موضوعی که ضرورت دقت و مراقبت بیشتر را دوچندان میکند.