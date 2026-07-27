به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، سرهنگ رحیم بیاتی گفت: در پی کسب خبری مبنی بر جعل ۲ فقره گذرنامه جعلی توسط افرادی که قصد خروج از کشور به صورت غیرمجاز را داشتند، مراتب در دستور کار پلیس اطلاعات و امنیت این شهرستان قرار گرفت.

او افزود: پس از بررسی توسط کارشناسان پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان جعلی بودن ۲ فقره گذرنامه کشف شده محرز و ۲ نفر جاعل با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان کبودراهنگ از شهروندان خواست از مراجعه به افراد برای دریافت گذرنامه، گواهینامه و دیگر کارت‌ها مانند کارت معافیت پزشکی غیر قانونی خودداری کنند و الزاماً مدارک هویّتی ملّی خود را از مبادی قانونی اخذ کنند.