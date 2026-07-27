به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم گفت: صید آزمایشی در دریاچه سد سلمان فارسی با هدف ارزیابی ذخایر آبزیان، بررسی وضعیت جمعیت ماهیان و برنامه‌ریزی علمی برای مدیریت فصل صید در حال اجرا است.

قناعتیان افزود: نتایج این طرح مبنای تصمیم‌گیری برای صدور مجوز صید، تعیین میزان مجاز برداشت و بهره‌برداری اصولی از ظرفیت‌های شیلاتی این منبع آبی خواهد بود.

معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم بیان کرد: اجرای این برنامه نقش مؤثری در مدیریت پایدار ذخایر ماهیان، حفظ تنوع زیستی و برنامه‌ریزی دقیق برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های دریاچه سد سلمان فارسی دارد.

شهرستان جهرم در جنوب فارس و در فاصله ۱۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.