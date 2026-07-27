سخنگوی صنعت آب گفت: با وجود افزایش ذخایر سد‌های کشور، ۱۲ استان و حدود ۳۵ میلیون نفر همچنان با کم‌بارشی مواجهند و به دلیل بدهی سنگین به منابع آب زیرزمینی، مدیریت مصرف آب همچنان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی گفت: بر اساس شاخص‌های کشوری، وضعیت بارش‌های امسال در محدوده نرمال قرار دارد و برخلاف سال گذشته که یکی از خشک‌ترین سال‌های آبی بود، امسال حدود دوسوم کشور از بارش‌های مناسب‌تری برخوردار شده‌اند.

وی افزود: با وجود این بهبود، ۱۲ استان کشور با جمعیتی نزدیک به ۳۵ میلیون نفر همچنان در محدوده کم‌بارشی قرار دارند و شهر‌های تهران، کرج، مشهد، اراک و ساوه در صدر مناطق کم‌بارش کشور هستند.

سخنگوی صنعت آب با تأکید بر ضرورت ادامه مدیریت مصرف آب اظهار داشت: بهتر بودن بارندگی‌ها نسبت به سال گذشته به معنای پایان بحران آب نیست، زیرا کشور همچنان بدهکار برداشت‌های بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی است.

بزرگ‌زاده تصریح کرد: بیش از ۱۵۰ میلیارد مترمکعب اضافه‌برداشت از آبخوان‌های کشور انجام شده و همین موضوع سبب شده است تالاب‌های ایران هر سال بیش از گذشته در معرض خشکی قرار گیرند؛ از این رو مدیریت مصرف آب باید همچنان در اولویت باشد.

وی درباره وضعیت سد‌های کشور نیز گفت: اکنون به طور میانگین ۶۳ درصد ظرفیت سد‌های کشور پر است و حجم ذخایر سد‌ها حدود ۱۱ میلیارد مترمکعب بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است، اما این وضعیت یک شاخص کشوری است و درباره برخی مناطق از جمله تهران، مشهد، سد دوستی و سد‌های استان مرکزی صدق نمی‌کند؛ بنابراین این مناطق همچنان نیازمند مدیریت مصرف هستند.

سخنگوی صنعت آب در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تأثیر پدیده ال‌نینو بر بارش‌های امسال گفت: بررسی‌های فنی نشان می‌دهد احتمال وقوع ال‌نینو وجود دارد، اما وقوع این پدیده الزاماً به معنای بارش فراگیر در سراسر کشور نیست. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که در برخی دوره‌ها، ال‌نینو موجب افزایش بارش در جنوب، جنوب‌غرب و غرب کشور شده، اما در برخی سال‌ها نیز چنین اتفاقی رخ نداده است.

وی افزود: بر اساس برخی پیش‌بینی‌ها، احتمال دارد پاییز امسال بخش‌هایی از جنوب و غرب کشور بارندگی مناسبی داشته باشند، اما باید توجه داشت که سهم بارش‌های پاییزه در تأمین منابع آبی کشور چندان قابل توجه نیست و نمی‌تواند کمبود آب سایر استان‌ها را جبران کند.

بزرگ‌زاده با اشاره به حملات رژیم صهیونیستی به تأسیسات آبی کشور گفت: دشمن در موارد متعددی زیرساخت‌های آبی را هدف قرار داده است؛ در حالی که بر اساس همه پروتکل‌ها و قوانین بین‌المللی، تأسیسات آب شرب و زیرساخت‌های آبی از مصونیت برخوردارند و هدف قرار دادن آنها مصداق بارز جنایت جنگی است و در هیچ نقطه‌ای از جهان پذیرفته نیست.