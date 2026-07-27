این جا ایلام است و صدای این قلم را از مرز مهران، از دلداگی بدون مرز به حسین (ع) می‌شنوید؛ این جا ایلام است؛ اما طبق معمول هایش با ایلامِ همیشگی فرق دارد؛ برای همین، من می‌نویسم ایلام؛ شما بخوانید پایتخت عاشقی...

چشم، گوش، دل؛ لطفا همگی زبان شوید؛ برای بیان این گام‌های عاشق و حسینی

چشم، گوش، دل؛ لطفا همگی زبان شوید؛ برای بیان این گام‌های عاشق و حسینی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ ساعت‌هاست که واژه‌ها دوره‌ام کرده‌اند؛ شاید با هزار تا از آن‌ها جمله ساخته‌ام و هر بار از دفتر ذهنم پاک کرده‌ام و مثل کاغذ مچاله شده‌ای، دور انداخته‌ام؛ انگار که هیچ کلمه و جمله‌ای نمی‌تواند این همه زیبایی و شور را کامل توصیف کند.

حال و هوای ایلام در آستانه اربعین:

مرز مهران از چندین روز قبل از اربعین؛ مثنوی هفت منِ عشق به حسین می‌شود؛ از روستا‌های دورافتاده‌ای که اسم بعضی از آنها حتی به گوش خودمان هم نرسیده؛ تا شهر‌ها و قلب این عاشقی؛ یعنی مرز مهران...

ایلامی‌ها به این روز‌ها که نزدیک می‌شوند؛ خانه‌هایشان را آب و جارو می‌کنند و همه چیز را برای ورود میهمانان عزیزترین میزبان هستی آماده می‌کنند.

عده‌ای با نوشتن بیت الحسین بر روی در و دیوار خانه‌هایشان منتظر میهمانان ارباب می‌مانند و عده‌ای هم با یک مقوا که روی آن نوشته شده است؛ بیت الحسین؛ به استقبال آنها می‌روند.

موکب‌هایی که ستون‌هایش از عشق حسین برپا شده است:

علاوه بر خانه‌هایی که بیت الحسین شده است؛ دیدن موکب‌های مغازه‌دار‌ها که با شربت و شیرینی، اول کام دل خود را شیرین کرده‌اند، هم در نوع خود تماشایی ست؛ اما در روستا‌ها و شهر‌های اطراف هم همین شوری که دل‌ها را به تکاپو انداخته، موج می‌زند؛ این جا وقتی اسم شهرک شهید کشوری را می‌شنوی؛ ناخودآگاه کم برخورداری این منطقه به ذهن تداعی می‌شود؛ مردمی که اگر از مال دنیا بهره چندانی ندارند؛ اما در عوض، دستانشان از زلالی و سخاوت پر است و راه آسمان عاشقی را خوب بلدند.

عاشق؛ مثل حاجیه صفیه:

در این شهرک؛ خانه‌ای کوچک که به خانه حاجیه صفیه معروف شده؛ خانه عاشقان حسین شده است.

حاجیه صفیه، بانوی ۶۵ ساله ایلامی، سی سال است که خانه کوچکش را بیت الحسین کرده است.

ماه محرم و اربعین که می‌شود، بانوان شهرک شهید کشوری شهر ایلام به همراه دخترانشان جذب خانه کوچک این بانوی خادم الحسین می‌شوند.

حاجیه صفیه می‌گوید: هجده سال در آرزوی مادر شدن شدن بوده است؛ تا این که یک سال در ماه محرم نذر می‌کند که اگر صاحب فرزند شود، خانه‌اش را بیت الحسین کند و حالا سال هاست که در کنار همسر و دو فرزندش، نذر خود را ادا می‌کند.

این بانوی ایلامی که در طول سال با پخت شیرینی محلیِ بژی برساق و فروش آن، هزینه مجالس روضه اش را تأمین می‌کند؛ در ایام اربعین هم درِ خانه‌اش به روی زائران اباعبدالله الحسین علیه‌السلام باز است.

آری! این جا موکب‌های کوچک و بزرگ بر ستون‌هایی از عشق برپا می‌شود و خادمان آن از کوچک و بزرگ، زن و مرد و پیر و جوان، غبار خستگی راه را از تَن میهمانان اربابشان می‌زدایند.

جنس موکب‌های روستا؛ انگار کمی فرق دارد:

روستاها؛ اما انگار حال و هوایی دیگر دارند؛ چهره‌های آفتاب سوخته کشاورزانی که کنار خیابان‌ها موکب زده‌اند و در زیر آفتاب مشغول پذیرایی از زوار هستند؛ حال و هوای دل‌های بی‌آلایش‌شان را توصیف می‌کند؛ انگار حرارت خورشید در برابر گرمای عشق بدون توصیفشان، سرد شده است.

نمونه‌ای از این زلالی را در روستا‌های چم ژاب و ارمو شهرستان دره‌شهر دیدم؛ مردمی که هر سال با برپایی موکب‌هایی؛ راه بهشت را در روستا‌های کوچکشان باز می‌کنند.

عشق بزرگ حسین در دل کوچک کودکان:

قصه حسین و کودکان هم شنیدنی‌ترین قصه دنیاست؛ آن‌جا که انگار قلب‌های کوچک برای درک این عشق عظیم، بزرگ‌تر شده‌اند.

در نقطه صفر مرزی دهلران، روستای سمانه، کودکانی را دیدم که پول پس‌اندازهایشان را آورده و سفره‌ای کوچک برای میهمانان حسین پهن کرده بودند؛ آنها هر روز برای موکب کوچک و ساده‌اشان، خرید می‌کردند و به زوار، شربت و شیرینی می‌دادند و چقدر دیدنی بود، دستان کوچکی که هنگام گفتن لبیک یا حسین بالا می‌رفت؛ چقدر شنیدنی بود، این صدا؛ این معرفتی که بزرگ‌تر از سن‌شان بود؛ دیدن کودکانی که عشق حسین بزرگشان کرده بود.

حال و هوای غریب اربعین امسال با جای خالی پدر امت:

اما امسال اربعین و جلوه‌های ویژه مرز مهران یک تفاوت بزرگ با سال‌های دیگر دارد؛ امسال بر روی دل زوار، غم بزرگی سنگینی می‌کند که قابل توصیف نیست؛ کافیست به تصاویر و قاب عکس‌هایی که زائران با خود حمل می‌کنند، نگاهی بیندازی.

آری! به راستی تصویر رهبری که دیگر نیست و ما هستیم را با چه واژه‌هایی بگوئیم که عمق درد را بیان کند؟!

این که امسال برای اولین بار است؛ بدون شنیدن پیام اربعینی اش پای در مسیر خانه دوست گذاشته‌ایم...

از نگاه کردن به این چهره‌های حسرت بار و تصاویری که در دست زوار است و یا روی لباس و کوله‌پشتی هایشان حک شده، می‌توانی حال دلشان را درک کنی؛ حس غریبیست؛ انگار هر قدم‌شان با غم برداشته می‌شود؛ اما در پسِ این غم، عزمی راسخ و ایمانی محکم خودنمایی می‌کند؛ بزرگمردان و شیرزنانی که با چهره‌های مصمم، فریاد خونخواهی پدر را سر می‌دهند.

زینب، بانوی ۴۰ ساله‌ایست که می‌گوید: امسال به نیابت از رهبر شهیدم و با یک نیت خاص آمده‌ام؛ نیت کرده‌ام که قاتلان رهبرم به درک واصل شوند؛ تا دل‌هایمان کمی آرام بگیرد.

حمید، جوان ۲۰ ساله‌ای که دانشجوی رشته پزشکی است، می‌گوید: آمده‌ام تا در مسیری که فاصله زمین تا آسمان؛ به حرمت امام حسین (ع) کوتاه است؛ دعایم مستجاب شود و شاهد روزی باشم که بهترین خبر دنیای اسلام؛ یعنی نابودی آمریکا و اسرائیل منتشر شود و قاتلان رهبر شهید را با دستان خودمان قصاص کنیم.

در میان جمعیت، گروه‌هایی هم با دوستانشان پای در این مسیر گذاشته‌اند و با شور و حرارت خاصی همه، فریاد لبیک یا خامنه‌ای و یا لثارات الحسین را سرمی‌دهند.

درد ردپای یک خاطره از عشق:

اما شنیدن یک سرود، جور عجیبی دلمان را می‌لرزاند؛ سرودی که ما را یاد خاطره‌ای زیبا از رهبر شهیدمان که حالا به نوایی حماسی و غم‌انگیز تبدیل شده است، می‌اندازد؛ یاد آن شبی که به مداح مراسم گفت:‌ای ایران بخوان!

آقا! حالا،‌ای ایران برای ایرانی‌ها فقط یک سرود نیست؛ حماسه‌ای به بزرگی نگاه میهن دوستی توست؛‌ای ایران، حالا دیگر برای ما هم حماسه است و هم غم‌انگیز؛ خاطره‌ای شیرین و دردناک؛ این سرود دیگر پر از احساس‌های متضاد است؛ زمزمه‌اش هم اشکمان را جاری می‌کند، هم دلمان را آرام و هم عرق ملی امان را قوی تر...

تعدادی از جوان‌های پرشور ترک‌زبان؛ در حال حرکت دارند،‌ای ایران می‌خوانند و با هر واژه‌اش، اشک‌ها را جاری می‌کنند؛ این جا تو نیستی؛ اما یاد تو همه جا را پر کرده است؛ درست است که ما ایرانی‌ها صاحب عزایت هستیم؛ اما عزای تو را مسلمان آفریقایی شرکت کننده در این پیاده‌روی میلیونی را هم در دل دارد؛ آن بانوی چینی، این جوان‌های اروپایی و تمام آزادی‌خواهان دنیا...

اربعین جریان‌ساز و تحول گرا:

تو برایمان هم رهبر بودی، هم پدر، هم معلم و هم اندیشمندی سیاستمدار؛ آن‌گاه که برای اربعین، خطی جهانی، ترسیم کردی و آن را زمینه‌ساز تمدن نوین اسلامی معرفی کردی و حالا این اربعین به سوی جریان‌سازی و تحول گرایی می‌رود.

یک کارشناس بومی می‌گوید: همان‌گونه که رهبر شهید فرمودند: «تمدن اسلامی، کشورگشایی نیست؛ بلکه به معنای تأثیر پذیرفتن فکری ملت‌ها از اسلام است»؛ بنابراین ما به زور هیچ کس را به اسلام دعوت نمی‌کنیم و نمی‌خواهیم هیچ کشوری را زیر سلطه دنیای اسلام قرار بدهیم و عملکرد اروپائیان و آمریکائیان را داشته باشیم که به زور کشور‌های دیگر را تصرف و غارت می‌کنند؛ بلکه براساس نگاه امام شهید که بر این باور بودند؛ «اگر ظرفیت‌های کشور‌های اسلامی مجتمع شود؛ آن وقت امت اسلامی، عزت الهی و تمدن عظیم اسلامی را به جوامع عالم نشان خواهند داد»؛ باید تلاش کنیم تا راهپیمایی اربعین، وسیله‌ای گویا برای تحقق این هدف باشد.

رباب امامیان افزود: انقلاب اسلامی ایران که خود بر پایه نهضت حسینی و اسلام ناب، ایجاد شده؛ موج بیداری انسانی و اسلامی را در جهان امروز و جهان اسلام ایجاد کرده است؛ بنابراین شکل‌گیری تمدن اسلامی هم که افق حرکت و گسترش انقلاب اسلامی است؛ تنها بر پایه حادثه عاشورا و زیارت اربعین خواهد بود.

وی اضافه کرد: زیارت اربعین با جلوه‌های ناب آن به خوبی راه را برای تحقق تمدن اسلامی هموار می‌کند و انقلاب اسلامی ایران از بستر چنین حادثه‌ای می‌تواند به ایده ساخت تمدن نوین اسلامی در دنیای امروز دست پیدا کند.

عَلم جریان‌سازی اربعین بر دوش زوار:

و حالا بر این اساس؛ هر کسی به سهم خود عَلم این جریان را بر دوش گرفته است؛ از کسبه‌ای که مواد غذایی را صلواتی کرده و تا آن پیرمردی که عصای کهنسالی را بهانه نمی‌کند و در مرز مهران، کفش زوار را واکس می‌زند و پیش اربابش روسفیدی می‌خرد.

راستی؛ یادی از زنان مزرعه‌دار مهران هم بکنیم که در فصل برداشت بامیه، هرکدام سهمی را کنار می‌گذارند و در این ایام برای زائران اربعین حسین، آبگوشت و خورشت درست می‌کنند.

هنرمندان هم با زبان هنر، عشقبازی می‌کنند و انقلاب؛ آنها هرکدام، گوشه‌ای از جریان تمدن‌ساز انقلابشان را گرفته‌اند و پای کار آمده‌اند؛ نویسنده با قلمش، نقاش با قلمویش، خطاط با نی اش و صنعتگر با خلاقیتش...

ساعت به وقت غیرت؛ از دیروز تا امروز:

از شیرمردان دیروز‌های این مرز و بوم نگفتم؟!

همان‌هایی که گوش خطوط مرزی از خاطرات دلاورمردی هایشان پر است؛ همان‌هایی که تکه‌ای از وجودشان را در دشت‌های مهران و دهلران جا گذاشته‌اند و حالا برای رفتن و قدم گذاشتن بر خاک میمک، کله قندی، قلاویزان، دشت عباس و ابوقریب؛ باید با وضو وارد شد؛ چرا که این خاک با خون‌های پاک و پاره‌های وجود عزیزانمان عجین شده است.

اینها همان دلاورمردانی هستند که جان دادند و خاک ندادند، موج خمپاره روی اعصابشان خط انداخت؛ اما اجازه ندادند خطوط مرزیشان جابه‌جا شود و حالا همین بزرگمردان بی‌ادعا باز هم میدان‌داری می‌کنند و فقط شکل جبهه‌اشان فرق کرده است؛ آنها باز هم در میدان حاضرند با همه وجودشان و با هرآنچه که دارند؛ با همسر و فرزند می‌آیند؛ در دل تهدید‌ها و آب در دلشان تکان نمی‌خورد؛ آری! آنها سنگر امروز را در خیابان‌ها دیده‌اند و پایش ایستاده‌اند.

حاج اکبر می‌گوید: سرمشقی را که امام راحل و رهبر شهید برایمان نوشتند بر صفحه دل و جانمان ثبت کرده‌ایم و از راه سرخ حسین و مکتب و تمدن عزتمندانه‌اش؛ حتی یک قدم عقب‌نشینی نخواهیم کرد.

ایلام، دیار پایمردی و استقامت است؛ دیاری که در دوران هشت سال دفاع مقدس؛ بیش از ۳۰۰ بار بمباران شد؛ اما مردم استوار و سروخصلتش، خانه و کاشانه اشان را ترک نکردند و در شهر ماندند؛ حالا همین مردم در سنگر خیابان‌ها مردانه ایستاده‌اند و با وجود تهدید‌های دشمنان، میدان‌داری و میزبانی زوار اربعین را هم رها نکرده‌اند.

آری! رشته‌ای که دفاع مقدس، سنگر خیابان و میدان اربعین را به هم گره زده است؛ غیرت است و عزت و تسلیم نشدن در برابر یزیدیان زمان؛ به راستی که تسلیم شدن مردمی، چون ما در برابر کسی، چون ترامپ و نتانیاهو غیرممکن و محال است؛ زیرا آن کس که لذت عزت را چشیده به ذلت تن نمی‌دهد.

جوش و خروش خونخواهی رهبر شهید در میدان خیابان‌:

به میان عزاداران حسینی و یاران خامنه‌ای در جبهه خیابان رفتم؛ عَلم سرخ خونخواهی همچنان بر فراز دست‌هایشان برافراشته است و این عزت است که حرف اول را می‌زند؛ چه با زندگی و چه با مرگ...

عاصف ۵۲ ساله می‌گوید: برای عزت و استقلال مان تا پای جان می‌جنگیم و برای این هدف اگر لازم باشد در خارج از مرز‌های ایران هم خواهیم جنگید.

بانویی ۳۵ ساله که با لباس رزم و اسلحه آمده است، می‌گوید: حتی یک وجب از این آب و خاک را به دشمن نمی‌دهیم؛ چراکه ما پرورش یافته مکتب حسینیم.

میدان اربعین؛ اما تماشائی‌ترین جای دنیاست:

از جبهه خیابان به میدان اربعین رفتم؛ آن جا هم حرف، حرف عزت بود و اقتدار؛ و از سستی و ضعف خبری نبود؛ آن جا هم تسلیم شدن را ذلت معنا می‌کردند؛ آن جا هم، همه پا جای ردپای سرخ حسین و امام شهیدشان گذاشته بودند و زیر پرچم وحدت، قد می‌کشیدند.

خودنمایی پرچم ساحات در میان جمعیت، حامل این پیام بود که؛ اربعین، مسیر جریان‌سازی خودش را با قدرت پیش می‌برد و در بین امت اسلام، اتحادی زیبا شکل داده است.

در میان جمعیت عظیم پیاده‌روی اربعین؛ امت اسلام، همچون یک خانواده در کنار هم قدم برمی‌دارند، نگرانی و غمشان یکی ست؛ همچنان که آرزو و شادیشان مشترک است.

حی علی العشق:

از اتوبوس‌هایی که در مقابل مسجد راه کربلا همزمان با بلند شدن نوای ملکوتی اذان توقف می‌کنند تا به آخرین و مهم‌ترین سفارش حسین (ع) لبیک بگویند و در طول مسیر پیاده‌روی اربعین هم در نوع خود دیدنی ست؛ اقامه نماز اول وقت در طول مسیر به سنت زیبای اربعینی تبدیل شده است؛ خلاصه در این راه، چیزی جز زیبایی دیده نمی‌شود.

آستین همتی که مسئولان بالا زده‌اند:

اما در این جریان خروشان، مسئولان هم همه آمده‌اند تا زمینه سفری امن و راحت را برای زائران فراهم کنند.

احمد کرمی، استاندار ایلام پیش از آغاز این حرکت میلیونی عاشقان اباعبدالله الحسین علیه‌السلام، نشست‌های متعددی با مسئولان ارشد کشوری و مسئولان کشور عراق داشت؛ تا هماهنگی‌های لازم برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این همایش بزرگ، انجام شود؛ و حالا زیرساخت‌های اربعین در مهران، امروز با آن روز‌های اولیه خیلی فرق کرده و رفاه بسیار مطلوبی در این مسیر ایجاد شده است.

توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای، تعریض مسیر‌های کوهستانی، بهبود شبکه روشنایی تونل‌ها و ایمن‌سازی راه‌ها، افزایش سایه‌بان‌ها، سامانه‌های خنک‌کننده، تامین آب آشامیدنی پایدار و ارتقای بهداشت محیط؛ از برنامه‌هایی بوده که برای روان‌سازی سفر زائران انجام شده است.

پیش‌بینی اسکان روزانه ۳۰ هزار نفر در ایلام:

فرماندار ایلام گفت: امسال اگر زائران در مهران با مشکل مواجه شوند؛ در سایت‌های اسکان شهر ایلام پذیرش می‌شوند و این برنامه‌ریزی با هدف مدیریت اضطراری و کاهش فشار بر مرز مهران انجام خواهد شد.

احسان اکبری با بیان این‌که یک سایت بزرگ پذیرایی و اسکان در نمایشگاه بین‌المللی واقع در چغاسبز با ورودی از سمت کمربندی شرقی ایجاد شده، افزود: ۵۶ غرفه در این مکان برپا شده است و روزانه در سه وعده غذایی، خدمات پذیرایی به زائران ارائه می‌شود که در طول روز نیز میان‌وعده‌هایی برای پذیرایی از زوار در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به ایجاد یک سایت اسکان اضطراری در پارک بلوط چغاسبز، تصریح کرد: این سایت با ظرفیت ۱۰۰ چادر، برای اسکان شبانه زائرانی که در مسیر بازگشت نیاز به استراحت دارند، آماده شده و علاوه بر آن، موکب‌های متعددی در مسیر جاده‌ها؛ از تونل آزادی تا تونل مهدی‌آباد؛ برای خدمت‌رسانی به زائران مستقر شده است.

اکبری با تأکید بر این‌که در سطح شهر ایلام؛ چندین مسجد، مدرسه و مکان ورزشی برای اسکان اضطراری زائران در نظر گرفته شده است، افزود: این مکان‌ها برای زائرانی که در ایلام نیاز به استراحت و اسکان دارند؛ آماده شده است.

مهران در آمادگی کامل برای پذیرایی از زوار:

فرماندار مهران هم با تأکید بر این‌که تمامی دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و خدماتی با هماهنگی کامل پای کار آمده‌اند، گفت: از نیرو‌های انتظامی و امنیتی گرفته تا امدادگران، پزشکان، خادمان موکب‌ها و کارکنان شهرداری، همه و همه با تمام توان در حال خدمت‌رسانی به زائران اباعبدالله الحسین هستند.

راه‌اندازی ۶ جایگاه سوخت در مرز چیلات:

با آغاز تردد زائران اربعین حسینی از مرز جدید چیلات، ۶ جایگاه سوخت در این مسیر راه‌اندازی شده است و هدف از استقرار این جایگاه‌ها، تأمین پایدار سوخت ناوگان حمل‌ونقل و تسهیل خدمات‌رسانی به زائران اباعبدالله الحسین (ع) است؛ بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، سوخت‌گیری در این جایگاه‌ها تنها با استفاده از کارت سوخت شخصی زائران و با نرخ اول و دوم انجام می‌شود.

بر اساس این گزارش، کارت‌های سوخت موجود در جایگاه‌ها فقط برای شرایط اضطراری پیش‌بینی شده است و زائران باید حتماً پیش از سفر؛ مطمئن شوند که کارت سوخت شخصی خود را به همراه دارند.

موکب‌ها ۲۴ ساعته فعال هستند:

بر اساس اعلام رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان ایلام، ۳۹۵ موکب در سطح استان و مسیر‌های منتهی به مرز مهران فعال است که از این تعداد، نزدیک به ۱۶۰ موکب در شهرستان مهران و ۷۰ موکب نیز در میدان اربعین و پایانه مرزی مستقر شده‌اند؛ این موکب‌ها روزانه بیش از ۴۵ هزار دست، غذای گرم برای ناهار و بیش از ۵۰ هزار دست برای شام در میان زائران توزیع می‌کنند.

آمادگی کامل مرکز فوریت‌های پزشکی و خدمات درمانی:

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی ایلام از آمادگی کامل مرکز فوریت‌های پزشکی و خدمات درمانی شهید سلیمانی پایانه مرزی مهران، خبر داد.

مهدی شعبانی با اشاره به اهمیت ارائه خدمات سلامت در مرز بین‌المللی مهران اظهار کرد: این خدمات شامل درمان دارویی، پرستاری و پذیرش پزشکان عمومی بوده است.

وی اضافه کرد: مرکز فوریت‌های پزشکی و خدمات درمانی شهید سلیمانی از سال ۱۴۰۲ با زیربنای دو هزار مترمربع در دو طبقه به بهره‌برداری رسیده است و به عنوان یکی از زیرساخت‌های راهبردی نظام سلامت استان، نقش مهمی در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زائران اربعین حسینی دارد.

وی افزود: این مرکز با بهره‌مندی از چهار پزشک عمومی، ۱۰۰ تخت بستری مجزا برای مردان و زنان و قابلیت مانیتورینگ، داروخانه، اتاق احیا، بانک خون و واحد غربالگری بهداشتی شبانه‌روزی آماده ارائه خدمات درمانی و مراقبتی رایگان به زائران و مراجعان است.

دبیر کمیته بهداشت و درمان اربعین استان ایلام ادامه داد: با توجه به پیش‌بینی افزایش حجم مراجعه‌ها در ایام اربعین، این مرکز از ظرفیت افزایش بستری تا ۱۵۰ تخت در شرایط بحرانی و حوادث پیش‌بینی نشده برخوردار است و آمادگی لازم برای ارائه خدمات گسترده درمانی دارد.

گفتنی‌است؛ استان ایلام، گرانیگاه اصلی سفر‌های اربعین به شمار می‌رود و سالانه بیش از ۶۰ درصد از زائران، این مسیر را برای رسیدن به آستان‌های مقدس برمی‌گزینند.

روزانه نزدیک به ۲۰ هزار زائر ایرانی و عراقی از این گذرگاه مرزی رفت‌وآمد می‌کنند که در اوج موج سفر‌های اربعینی این رقم به نزدیک ۴۰۰ هزار رفت‌وآمد می‌رسد.

امنیت بالا، نزدیکی به شهر‌های زیارتی و همچنین فاصله کوتاه تا بغداد، خدمت‌دهی گسترده رفاهی و استقرار موکب‌های بی‌شمار مردمی در طول مسیر تا کربلا و نجف از مهم‌ترین عامل‌های استقبال زائران از مرز مهران برای سفر به کشور عراق است.

مهران هر سال در روز‌های اربعین حسینی میزبان جمعیت چندین میلیونی زائران است؛ به گونه‌ای که در طول سال گذشته نزدیک به هشت میلیون نفر از این گذرگاه رسمی و بین‌المللی گذر کردند.

گذرگاه مرزی مهران در ۹۵ کیلومتری جنوب‌باختری شهر ایلام (مرکز استان) قرار دارد....

شلمچه را می‌زنند؛ تا بترسیم و از تعداد جمعیتمان در این مسیر عاشقی، کم شود؛ اما نمی‌دانند که ما با مکتب سرخ حسین بزرگ شده‌ایم و عشق‌بازی را خوب بلدیم؛ آنها نمی‌دانند که ما با غسل شهادت پای در این راه گذاشته‌ایم و برای عاقبت به خیریمان که آن را شهادت می‌دانیم؛ همانند امام شهیدمان دعا می‌کنیم و آن را با اشک و سوز دل از خدا می‌خواهیم؛ آنها نمی‌دانند که ما فردای قیامت؛ از این که با سر و پیکری سالم در پیشگاه حسین (ع) حاضر شویم؛ از شرم، نمی‌توانیم سرمان را بلند کنیم و جرأت نگاه و سلام کردن به او را نداریم؛ برای همین هم وقتی شلمچه را می‌زنند؛ بر تعدامان در این مسیر بیشتر می‌شود.

پس شما‌ای غافلان! چون این مردم را و این مکتب را نمی‌شناسید؛ از شجاعتشان تعجب می‌کنید و انگشت حیرت به دندان می‌گیرید؛ بنابراین برای شما که گوشتان را به روی شنیدن حقیقت بسته‌اید، می‌گویم؛ بهتر است که نه تعجب کنید و نه تهدید؛ فقط سعی کنید، ملت امام حسین را بشناسید؛ ملتی که بزرگ‌ترین و قشنگ‌ترین آرزویش شهادت است؛ از رهبرش گرفته؛ تا تک، تک اعضای خانواده بزرگ ایران.

ملتی که با این نگاه؛ هرگز تسلیم زیاده‌خواهی و زورگویی‌های شما نخواهد شد.

از این ملت، قصه‌های شنیدنی‌تر و بسیاری خواهید شنید؛ این روایت، ادامه دارد...

نویسنده: زهرا پوراسماعیل