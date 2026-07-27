وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر حمایت دولت از تولید و کارآفرینی گفت: مطالبات تولیدکنندگان به‌صورت مستمر در هیئت دولت و ستادهای اقتصادی بررسی و پیگیری می‌شود و رئیس‌جمهور نیز برای رفع موانع تولید و تسهیل فعالیت واحدهای صنعتی، دستورات لازم را صادر کرده است.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سید محمد اتابک امروز در نشست مشترک با استاندار اصفهان و اعضای مجمع کارآفرینان ایران، با اشاره به نقش راهبردی بخش صنعت در رشد اقتصادی کشور گفت: با توجه به ضرورت‌های توسعه صنعتی، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید همچنان یکی از ارکان مهم حمایت از صنایع است و دولت نیز با رویکردی حمایتی، مسائل بخش تولید را با جدیت دنبال می‌کند.

وی با بیان اینکه نرخ رشد اقتصادی کشور همواره با نرخ رشد بخش صنعت پیوندی مستقیم دارد، افزود: در پنج سال گذشته، ناترازی‌های انرژی مانع از بهره‌گیری کامل صنایع از ظرفیت‌های تولیدی شده و این مسئله آثار مستقیمی بر کاهش تولید و افت رشد اقتصادی کشور بر جای گذاشته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با قدردانی از ایستادگی فعالان اقتصادی در شرایط دشوار، گفت: کارآفرینان و تولیدکنندگان کشور با وجود فشار‌های ناشی از ناترازی انرژی و همچنین شرایط جنگ تحمیلی سوم، تولید را متوقف نکردند و با روحیه‌ای مسئولانه، استمرار فعالیت واحد‌های صنعتی و تأمین نیاز‌های کشور را در اولویت قرار دادند.

اتابک با تأکید بر حمایت دولت از تولید و کارآفرینی افزود: مطالبات تولیدکنندگان به‌طور مستمر در جلسات هیأت دولت و دیگر ستاد‌های اقتصادی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و رئیس‌جمهور نیز با صدور دستورات لازم، بر رفع موانع پیش‌روی تولید و تسهیل فعالیت بنگاه‌های اقتصادی تأکید دارند.

وی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های متولی تجارت خارجی و مرزی برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع، گفت: بخش تولید و تأمین کالا‌های اساسی در اولویت تخصیص ارز قرار دارند و تلاش می‌شود نیاز‌های این بخش با کمترین وقفه تأمین شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از پیگیری مطالبات شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی ایران در بازار‌های منطقه خبر داد و افزود: در این زمینه رایزنی‌های گسترده‌ای با مقامات ارشد کشور‌های همسایه و شرکای تجاری انجام شده تا زمینه حضور مؤثرتر شرکت‌های ایرانی در بازار‌های منطقه فراهم شود.

اتابک در پایان با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند اقتصادی در برخی از استان‌ها و مناطق کمتر برخوردار کشور، بر ضرورت رفع موانع سرمایه‌گذاری در این مناطق تأکید کرد و گفت: ایجاد بستر مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های تولیدی در این مناطق، از اولویت‌های اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تحقق اشتغال پایدار و توسعه متوازن کشور است.