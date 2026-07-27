فرمانده سپاه قائم استان سمنان در سالروز عملیات مرصاد با صدور بیانیه‌ای بر نقش تعیین‌کننده رزمندگان این استان در شکست توطئه منافقین تأکید کرد و هوشیاری و اتحاد مقدس را رمز مقابله با جنگ ترکیبی دشمنان دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ متن پیام سرتیپ دوم پاسدار منصور شوقانی به این شرح است :

بسم الله الرحمن الرحیم

پنجم مرداد، یادآور یکی از درخشان‌ترین حماسه‌های دفاع مقدس و نماد غیرت و بصیرت ملت ایران است. عملیات مرصاد نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی ایران است؛ جایی که رزمندگان اسلام با جانفشانی، توطئه شوم منافقین کوردل و حامیان استکباری آنان را در هم شکستند و نشان دادند این ملت هرگز در برابر زیاده‌خواهی دشمنان سر تعظیم فرود نخواهد آورد.

در این نبرد سرنوشت‌ساز، رزمندگان سلحشور استان سمنان با ایمانی راسخ و شجاعتی مثال‌زدنی نقشی تعیین‌کننده ایفا کردند. کلام نورانی رهبر شهید انقلاب که فرمودند: «آن که ایستاد، تیپ قائم بود»، گواهی روشن بر جایگاه و نقش برجسته رزمندگان این استان در عملیات مرصاد است.

استان سمنان در طول دوران پرافتخار انقلاب اسلامی ایران، بیش از سه هزار شهید گلگون‌کفن تقدیم اسلام و میهن کرده است؛ سرمایه‌هایی گرانبها که چراغ راه عزت و اقتدار این دیارند. دلیرمردان تیپ ۱۲ قائم (عج) با الهام از فرهنگ عاشورا در تنگه مرصاد، انتقام خون هزاران شهید را از گروهک تروریستی منافقین ستاندند و اجازه ندادند دشمنان به رؤیای سلطه مجدد دست یابند.

برهه‌های مختلف تاریخ انقلاب اسلامی ایران نشان داده است که فرقه تروریستی منافقین همواره در خدمت نظام سلطه و بعنوان ابزار و ستون پنجم دشمنان بوده‌اند و بازخوانی جنایات منافقین و تبیین ماهیت پلید این فرقه تروریستی برای نسل جوان امروز، ضرورتی انکارناپذیر است.

در شرایط حساس کنونی که دشمنان صهیونیستی آمریکایی با جنگ سخت نظامی و بقایای منافقین و بهره‌گیری از جنگ ترکیبی در پی خدشه به اقتدار نظام هستند، هوشیاری و اتحاد مقدس، سدی مستحکم در برابر این توطئه‌ها خواهد بود.

ما پاسداران و بسیجیان سپاه قائم‌آل محمد (عج) استان سمنان، با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب و سه‌هزار شهید گلگون‌کفن این دیار، به‌ویژه شهدای سرافراز عملیات مرصاد، پیمان می‌بندیم که تا آخرین نفس، در مسیر ولایت فقیه ثابت‌قدم مانده و انتقام و خون‌خواهی امام شهید و شهیدان دفاع مقدس رمضان را رسالت خود بدانیم. همواره پاسدار کیان ایران و انقلاب اسلامی خواهیم بود و با الهام از حماسه غرور آفرین عملیات مرصاد، در برابر هر فتنه و ترفند دشمنان، هوشیار، منسجم و یکپارچه مقاومت می‌کنیم تا زمینه‌ساز تحقق تمدن نوین اسلامی گردیم.

والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته

سرتیپ دوم پاسدار منصور شوقانی

فرمانده سپاه قائم آل‌محمد (عج) استان سمنان