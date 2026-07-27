ثبت بیش از ۱.۵ میلیون تردد درون‌استانی در محور‌های بوشهر

رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر از ثبت بیش از یک میلیون و ۵۵۵ هزار تردد درون‌استانی انواع وسایل نقلیه در محور‌های استان در تیر امسال خبر داد و گفت: این میزان تردد نسبت به مشابه سال قبل ۱۰ درصد کاهش داشت.