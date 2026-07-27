ثبت بیش از ۱.۵ میلیون تردد دروناستانی در محورهای بوشهر
رئیس مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان بوشهر از ثبت بیش از یک میلیون و ۵۵۵ هزار تردد دروناستانی انواع وسایل نقلیه در محورهای استان در تیر امسال خبر داد و گفت: این میزان تردد نسبت به مشابه سال قبل ۱۰ درصد کاهش داشت.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، محبوبه شهریاری افزود: در تیر امسال متوسط تردد روزانه در محورهای ورودی استان ۵۰ هزار و ۱۸۶ وسیله نقلیه بوده و آخرین روز تیر هم پرترددترین روز در محورهای استان بوده است.
وی یادآور شد: مشابه ماههای گذشته، ورودی شهر بوشهر (چغادک-بوشهر و بالعکس) پرترددترین محور استان بوده است و همچنین محورهای کنگان-عسلویه و اهرم-چغادک در رتبههای بعدی قرار داشتند.
رئیس مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان درباره مقاصد سفر خودروهای دارای پلاک استان بوشهر بیان کرد: استان فارس با ۲۸ درصد، تهران با ۱۴ درصد و اصفهان و البرز هرکدام با ۷ درصد مهمترین مقاصد سفرهای بروناستانی شهروندان بوشهری در چهارمین ماه امسال بودهاند.
وی با تأکید بر اهمیت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، اظهار کرد: بر اساس دادههای سامانههای ثبت تخلفات، محورهای «برازجان- چغادک»، «بوشهر- چغادک»، «بندرریگ-بوشهر» و «خورموج-اهرم» بیشترین سهم تخلف سرعت غیرمجاز را در تیر به خود اختصاص داده است که ضرورت توجه رانندگان به رعایت سرعت مجاز و رانندگی ایمن را دوچندان میکند.
شهریاری از استقبال کاربران از خدمات مرکز مدیریت راههای استان خبر داد و گفت: در سال جاری بیش از ۸۰۰ تماس با سامانه تلفن گویای ۱۴۱ مرکز مدیریت راههای استان بوشهر برقرار شده است که نشاندهنده نقش مؤثر این سامانه در اطلاعرسانی وضعیت راهها و ارائه خدمات به کاربران جادهای است.