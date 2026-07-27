نماینده ولی فقیه درگیلان گفت:آموزش در کنار پژوهش منجر به افزایش مهارت شده و کشور را به قله‌های موفقیت و استقلال می‌رساند.

موفقیت و استقلال کشور مستلزم ارتقای مهارت آموزی موفقیت و استقلال کشور مستلزم ارتقای مهارت آموزی موفقیت و استقلال کشور مستلزم ارتقای مهارت آموزی موفقیت و استقلال کشور مستلزم ارتقای مهارت آموزی موفقیت و استقلال کشور مستلزم ارتقای مهارت آموزی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، نماینده ولی فقیه درگیلان امروز در جمع مدیران فنی و حرفه‌ای گیلان با بیان اینکه تاریخ ایران با پژوهش و فناوری درهم آمیخته است گفت: فرهنگ مهارت‌آموزی در کنار پژوهش باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا پژوهش و فناوری در کنار هم منجر به بهبود زندگی مردم خواهد شد.

آیت الله رسول فلاحتی بربهره گیری از دانش روز در کسب مهارت حرفه آموزان هم تاکید کرد و افزود: برای رسیدن به توسعه پایدار باید مهارت آموزی براساس دانش روز را جدی بگیریم.

وی گفت: مراکزآموزش فنی وحرفه‌ای باید علاوه برانتقال مهارت‌های تخصصی، توانایی یادگیری مستمر، خلاقیت، کارتیمی وسازگاری با تغییررا نیز درمهارت آموزان تقویت کند.

محمود شادکام مدیرکل فنی وحرفه‌ای گیلان هم دراین نشست گزارشی از فعالیت‌های اداره کل فنی و حرفه‌ای اراِیه کرد وگفت: هم اکنون بیست مرکز آموزشی درسطح استان فعالیت می‌کنند و پارسال ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر ساعت در این مراکز آموزش دیدند و این آموزش‌ها ادامه دارد.