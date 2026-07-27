به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان ممسنی گفت: در راستای صیانت از میراث طبیعی و با اشراف اطلاعاتی یگان حفاظت این شهرستان، پس از دریافت گزارش همیاران و دوستداران طبیعت مبنی بر قطع درختان سبز بلوط، نیرو‌های این یگان در گشت‌زنی فردی را که در حال اقدام به قطع غیرقانونی درختان بود شناسایی و دستگیر کردند.

علی عزیزی افزود: پس از بازجویی مقدماتی، مصادره ابزار و تجهیزات، کشف درختان قطع شده و مستندسازی تخلف، پرونده قضایی تنظیم و با دستور دادستان شهرستان ممسنی متهم به بازداشتگاه معرفی شد.

شهرستان ممسنی در شمال غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.