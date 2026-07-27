به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، معاون فرمانداری شهرستان زرقان گفت: زمینی به مساحت ۵۲ هکتار برای اجرای طرح هزار و ۱۰۰ واحدی نهضت ملی مسکن در غرب شهر زرقان اختصاص یافته است.

سجاد عزیزی افزود: در راستای تامین مسکن برای اقشار فاقد مسکن، زمین پیشنهادی این طرح به تصویب رسیده و برای مراحل نهایی به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس ارسال شده است.

شهرستان زرقان در شمال شرق فارس و در فاصله ۲۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.