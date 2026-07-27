قیمت طلا و سکه امروز در بازار مشهد نسبت به روز گذشته، افزایش داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز در بازار مشهد با افزایش ۳۹۰ هزار تومانی قیمت نسبت به ظهر دیروز، ۱۸ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان خرید و فروش شد.

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم و جدید نیز به ترتیب با دو میلیون و ۵۰۰ هزارتومان افزایش قیمت، به ترتیب ۱۸۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ۱۷۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش رسید.

هر قطعه نیم سکه بهار آزادی هم با ۵۰۰ هزار تومان افزایش قیمت، ۹۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش رسید.

ربع سکه نیز با ۵۰۰ هزار تومان افزایش نرخ، ۵۲ میلیون تومان فروخته شد.

هر گرم نقره عیار ۹۹۵ هم با حدود ۱۰ هزار تومان افزایش قیمت در بازار مشهد ۳۷۵ هزار تومان داد و ستد شد.