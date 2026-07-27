به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، محمدرضا اخباری پس از توافق نهایی با باشگاه پرسپولیس ناگهان قید نشستن روی نیمکت این تیم را به دلیل حضور پیام نیازمند در چارچوب دروازه سرخپوشان زد.

اخباری که قرار بود روز گذشته با پرسپولیس قراردادش را امضا کند ناگهان سمت گل گهر سیرجان چرخید تا قرارداد دوساله‌ای را با این باشگاه امضا کند.

دروازه بان فصل گذشته سپاهان اصفهان در فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۴ نیز در گل گهر بازی کرد و توانسته بود عملکرد نسبتا خوبی داشته باشد، اما با جدایی از این تیم و رفتن به اصفهان دچار مصدومیت شد تا بخش قابل توجهی از دیدار‌های این تیم را از دست بدهد.