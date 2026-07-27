

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سید شمس‌الدین حسینی نماینده مردم شهرستان‌های تنکابن، رامسر و عباس‌آباد در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت احیای بیمارستان احمدنژاد کتالم و تسریع در روند صدور مجوز‌های قانونی تأکید کرد و گفت: این بیمارستان در سال ۱۳۳۸ احداث، تجهیز و فعال شد و در گذشته متعلق به شبکه بهداشت و درمان بود، اما در ادامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن برای بازسازی و تجهیز این مرکز درمانی ورود کرد.



او با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن برای احیای بیمارستان احمدنژاد کتالم اعلام آمادگی کرده است، افزود: این دانشگاه آمادگی دارد برای بازسازی، تجهیز و راه‌اندازی بیمارستان هزینه کند و باید از این ظرفیت برای بازگشت خدمات درمانی به مردم استفاده شود.



رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر مشکل اصلی بیمارستان، نداشتن پروانه بوده است این موضوع باید پنج سال قبل تعیین تکلیف می‌شد.



حسینی ادامه داد: بیمارستان باید احیا شود و از آن حمایت کنیم و اگر قرار است خدمات با تعرفه دولتی ارائه شود، طبیعتاً باید مجوز‌های لازم اخذ شود، اعتبارسنجی بیمارستان انجام گیرد و پس از طی مراحل قانونی، امکان عقد قرارداد با شرکت‌های بیمه فراهم شود.



نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد در مجلس با تأکید بر ضرورت تسریع در روند صدور مجوز‌ها تصریح کرد: باید اعتبارسنجی و اخذ پروانه با سرعت بیشتری انجام شود تا امکان عقد قرارداد با بیمه‌ها فراهم شود و بیمارستان بتواند خدمات درمانی خود را به مردم ارائه کند.



حسینی با اشاره به اقدامات دادستانی رامسر در موضوع فک پلمب بیمارستان احمدنژاد کتالم گفت: دادستان موضوع فک پلمب را حل کرد و از این پس باید روند اقدامات با سرعت بیشتری دنبال شود تا مجوز‌های لازم صادر و بیمارستان هرچه سریع‌تر به چرخه خدمت‌رسانی بازگردد.



وی با اشاره به سوابق مالکیتی و حقوقی این مرکز درمانی اظهار کرد: در مقطعی قرار بود بیمارستان احمدنژاد کتالم به مرکز جامع سلامت تبدیل شود، اما به دلیل وجود مسائل مربوط به وقف و تعیین تکلیف حقوقی، این موضوع به نتیجه نرسید.



رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن تمایل جدی برای احیای بیمارستان دارد و اعلام کرده است که آمادگی تأمین هزینه‌های لازم برای بازسازی و تجهیز آن را دارد؛ بنابراین باید از این ظرفیت استفاده کرد و با همکاری همه دستگاه‌های مسئول، موانع قانونی و اداری را برطرف کرد.



حسینی همچنین با اشاره به مکاتبات انجام‌شده با دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: طبق مکاتبات صورت‌گرفته، دانشگاه علوم پزشکی مازندران با تعطیل کردن بیمارستان مخالف بوده است؛ بنابراین لازم است موضوع با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط بررسی و روند قانونی صدور مجوز و بهره‌برداری با سرعت بیشتری انجام شود.



وی در پایان تأکید کرد: هدف همه مسئولان باید احیای بیمارستان احمدنژاد کتالم و بازگشت خدمات درمانی مطلوب به مردم منطقه باشد و در این مسیر، ضمن رعایت الزامات قانونی، نباید اجازه داد بروکراسی و کندی روند اداری مانع بهره‌برداری از ظرفیت این مرکز درمانی شود.