سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری فردیس از پیگیری برای رفع مشکلات بوستان شهرک وحدت و همچنین ادامه اجرای برخی طرح‌های عمرانی و خدماتی در این شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ،مجید صاحبکاری، نماینده شهردار فردیس، در گفت‌و‌گو با مجری برنامه «البرز من سلام» اظهار کرد: پارک ساحلی شهرک وحدت در جریان جنگ تحمیلی سوم بر اثر اصابت موشک دچار آسیب شد و در حال حاضر مقدمات رسیدگی به وسایل بازی این پارک در دست انجام است. زمانی که تجهیزات پارک دچار آسیب می‌شود، رفع مشکل باید از طریق انجام مناقصه و تعیین پیمانکار پیگیری شود.

صاحبکاری در پاسخ به گزارش مطرح‌شده درباره کمبود امکانات ورزشی کودکان و همچنین مشکل روشنایی پارک ساحلی گفت: ضمن عذرخواهی از شهروندان شهرک وحدت فردیس، این مشکلات پس از جنگ تحمیلی به وجود آمده و رسیدگی به آنها با جدیت دنبال می‌شود. همچنین نتیجه پیگیری‌ها در همین برنامه به اطلاع مردم خواهد رسید.

در این گزارش، یکی از شهروندان به خبرنگار برنامه «البرز من سلام» گفت: پارک ساحلی با وجود تردد بانوان و کودکان در ساعات شب، از روشنایی کافی برخوردار نیست. همچنین برخی وسایل بازی از جمله سرسره و تاب شکسته است، اما کودکان به دلیل نیاز، همچنان از همین وسایل استفاده می‌کنند.

سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری فردیس همچنین درباره آبیاری پارک تندرستی و دیگر فضا‌های سبز شهر بیان کرد: آبیاری این فضا‌ها طبق برنامه‌ریزی مشخص و بیشتر در ساعات شب انجام می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به روند اجرای طرح زیرگذر امام علی (ع) گفت: این طرح به صورت ۲۴ ساعته و بدون وقفه در حال اجرا است و به‌زودی به بهره‌برداری خواهد رسید.