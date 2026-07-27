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نخستین نشست کمیسیون مشترک همکاریهای شورای عالی حوزههای علمیه و شورای عالی حوزه علمیه خراسان پس از وقفه هشتماهه ناشی از شرایط جنگی و مسائل امنیتی کشور، در قم برگزار و با انتخاب اعضای هیئترئیسه و تصویب دستورالعمل اجرایی، فعالیت رسمی این کمیسیون آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، نخستین جلسه کمیسیون مشترک همکاریهای شورای عالی حوزههای علمیه و شورای عالی حوزه علمیه خراسان در شهر قم برگزار شد تا روند اجرای تفاهمنامه مشترک میان دو نهاد حوزوی وارد مرحله عملیاتی شود.
این کمیسیون بر اساس تفاهمنامهای تشکیل شده که آبانماه سال گذشته در نشست مشترک دو شورای عالی در قم به تصویب رسید و اجرای آن برای یک دوره آزمایشی دو ساله برنامهریزی شده است. هدف از این تفاهمنامه، تقویت همکاریهای مشترک و هماهنگی بیشتر میان حوزههای علمیه قم و خراسان عنوان شده است.
بر اساس مفاد تفاهمنامه، کمیسیون مشترک با حضور نمایندگان دو شورای عالی و مسئولان دبیرخانههای دو نهاد تشکیل شده و قرار بود نشستهای آن به صورت منظم هر دو ماه یکبار برگزار شود، اما شرایط جنگی و ملاحظات امنیتی کشور، آغاز فعالیت آن را حدود هشت ماه به تأخیر انداخت.
در این نشست، آیتالله جواد مروی به عنوان رئیس کمیسیون و حجتالاسلام والمسلمین مهدی زمانیفرد به عنوان نایبرئیس انتخاب شدند. همچنین دبیری کمیسیون در سال نخست به حجتالاسلام والمسلمین احمد فرخفال واگذار شد و مقرر شد این مسئولیت از سالهای آینده به صورت نوبتی میان دبیرخانههای دو شورای عالی جابهجا شود.
اعضای کمیسیون در ادامه، دستورالعمل اجرایی تفاهمنامه همکاری را نیز بررسی و تصویب کردند تا سازوکار پیگیری، اجرای مصوبات و نحوه فعالیت این کمیسیون مشترک به صورت رسمی مشخص شود. این اقدام زمینه را برای اجرای منسجمتر برنامههای مشترک و توسعه همکاریهای علمی و مدیریتی میان حوزههای علمیه قم و خراسان فراهم میکند.