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معاون برنامهریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر از بهرهبرداری ۸۰ طرح حیاتی شبکه انتقال و فوقتوزیع تا پایان مردادماه خبر داد و گفت: تنوعبخشی به سبد تأمین منابع مالی طرحهای توسعه شبکه یکی از مهمترین راهکارهای شتاببخشی به اجرای طرحهای حیاتی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، ابوالفضل اسدی در نشست با مدیران عامل شرکتهای برق منطقهای، آخرین وضعیت اجرای طرحهای توسعه شبکه انتقال و فوقتوزیع کشور را بررسی کرد و گفت: تنوعبخشی به منابع مالی، توسعه همگام شبکه با نیروگاههای تجدیدپذیر و اولویتبخشی به طرحهای نوسازی و بهینهسازی، سه راهبرد اصلی صنعت برق برای افزایش پایداری شبکه و پاسخگویی به رشد تقاضای برق کشور است.
وی از بهرهبرداری ۸۰ طرح حیاتی شبکه انتقال و فوقتوزیع تا پایان مردادماه خبر داد و افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون در قالب ۶۳ طرح توسعهای، ۲۹۷۰ مگاولتآمپر به ظرفیت شبکه و ۵۴۸ کیلومتر به طول خطوط انتقال کشور افزوده شده است.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر با اشاره به آسیب وارد شده به بخشی از واحدهای تولید پراکنده در جریان شرایط جنگی اخیر، اظهار کرد: با وجود این خسارتها، نصاب تولید و اهداف پیشبینیشده در بخش تولید پراکنده محقق شده که نشاندهنده تابآوری و آمادگی صنعت برق کشور است.
وی توسعه متوازن شبکه انتقال همگام با افزایش ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر را از اولویتهای صنعت برق برشمرد و گفت: همزمان با توسعه ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر، ظرفیت شبکه انتقال متناسب با آن افزایش یافته و هم اکنون هیچ محدودیتی برای انتقال برق از محل تولید به مراکز مصرف وجود ندارد.
اسدی با تأکید بر اینکه طرحهای توسعهای باید بر پایه رفع ضعفهای احتمالی ولتاژ و ارتقای کیفیت توان تحویلی به مشترکان تعریف شوند، افزود: بخشی از حوادث ناخواسته شبکه انتقال ناشی از فرسودگی تجهیزات است و به همین دلیل طرحهای اصلاح، نوسازی و بهینهسازی باید با اولویت بیشتری دنبال شوند.
وی بیان کرد: شاخصهای فنی پایداری شبکه انتقال و فوقتوزیع کشور، از جمله میانگین زمان خروج تجهیزات از مدار، با استانداردهای جهانی همخوانی دارد و شبکه انتقال ایران از منظر شاخصهای بهرهبرداری در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی توانیر با اشاره به آغاز برنامهریزی برای عبور از اوج بار سال ۱۴۰۶، تصریح کرد: همزمان با مدیریت اوج بار امسال، تدوین طرحهای توسعهای مورد نیاز برای سال آینده با دقت در دستور کار قرار گرفته است.
وی گفت: سیاست صنعت برق، هدایت سرمایهگذاری نیروگاههای تجدیدپذیر به ساختگاههایی است که بیشترین تأثیر را در رفع محدودیتهای شبکه داشته باشند؛ چرا که احداث نیروگاه در این نقاط، ضمن کاهش هزینههای توسعه شبکه، بیشترین بهرهوری را برای شبکه برق کشور به همراه خواهد داشت.