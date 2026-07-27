فرمانده انتظامی دشتی از توقیف یک دستگاه تریلی تانکردار و کشف ۳۲ هزار لیتر سوخت قاچاق خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، سرهنگ محمد احمدی گفت: ماموران انتظامی شهرستان دشتی، هنگام کنترل خودروها در محورهای مواصلاتی به یک دستگاه تریلی تانکردار مشکوک شده و آن را متوقف کردند. وی افزود: در بازرسی از تریلی توقیف شده، ۳۲ هزار لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه کشف شد. فرمانده انتظامی شهرستان دشتی با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله را ۵۰ میلیارد ریال برآورد کردند، اضافه کرد: سوخت کشف شده به شرکت ملی فراوردههای نفتی استان تحویل و راننده متخلف به مرجع قضایی معرفی شد.