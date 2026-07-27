همزمان با هفته ملی مهارت، تفاهم‌نامه همکاری بسیج سازندگی و آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان جنوبی برای توسعه مهارت‌آموزی و اشتغال منعقد شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مسئول سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی از انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بسیج سازندگی و آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان جنوبی برای توسعه مهارت‌آموزی و اشتغال همزمان با هفته ملی مهارت خبرداد.

مسئول سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی گفت: این همکاری در راستای تحقق شعار سال، اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و هم‌افزایی ظرفیت‌ها و منابع دو مجموعه شکل گرفته است تا از طریق توسعه مهارت‌آموزی، زمینه توانمندسازی نیرو‌های جهادی و افزایش فرصت‌های اشتغال در مناطق محروم و کم‌برخوردار استان فراهم شود.

هنری افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه، ظرفیت‌های مشترک دو مجموعه برای آموزش و توانمندسازی جهادگران، ایجاد و توسعه گروه‌های جهادی تخصصی مهارت‌محور، حمایت از صندوق‌های قرض‌الحسنه مردمی، ارتقای سطح فعالیت‌های علمی و مهارتی در روستاها، تقویت فرهنگ جهادی، توسعه ارتباط مؤثر با مردم مناطق محروم و بهره‌گیری از توان نیرو‌های جوان و با انگیزه در راستای حل مسائل و مشکلات این مناطق به کار گرفته خواهد شد.

وی با اشاره به نقش این مجموعه در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی خانگی در خراسان جنوبی گفت: با توجه به حجم قابل توجه نیروگاه‌های خورشیدی احداث شده توسط بسیج سازندگی و نیازسنجی‌های انجام‌شده، برگزاری دوره‌های تخصصی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه آموزش نصب، راه‌اندازی و نگهداری پنل‌های خورشیدی و همچنین تربیت گروه‌های جهادی تخصصی در این حوزه، از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در قالب این تفاهم‌نامه است.

مسئول سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی گسترش گروه‌های جهادی تخصصی فنی و مهارتی را از دیگر محور‌های مهم این همکاری برشمرد و افزود: خراسان جنوبی در این زمینه پیشگام کشور بوده و نخستین استانی است که گروه‌های جهادی مهارتی را ایجاد کرده است.

هنری گفت: این گروه‌ها به‌صورت مستمر در کنار قرارگاه‌های جهادی بسیج سازندگی در روستا‌ها و مناطق حاشیه شهر حضور یافته و با ارائه خدمات تخصصی، زودبازده و اثرگذار، توانسته‌اند ضمن رفع بسیاری از مشکلات مردم، رضایت عمومی و امیدآفرینی در مناطق هدف را به همراه داشته باشند.

وی افزود: استفاده از ظرفیت تسهیلگران اشتغال بسیج سازندگی و صندوق‌های قرض‌الحسنه مردمی برای شناسایی نیاز‌های واقعی مهارتی روستا‌ها و محلات و اجرای آموزش‌های متناسب با زنجیره ارزش هر منطقه، از دیگر بخش‌های مهم این تفاهم‌نامه است که با توجه به اشراف میدانی این شبکه‌های مردمی، نقش مؤثری در ایجاد اشتغال پایدار خواهد داشت.

مسئول سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی گفت: برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت برای جهادگران در رشته‌های مورد نیاز از جمله انرژی‌های تجدیدپذیر، کار‌های عمومی ساختمان، برق‌کشی ساختمان، مبانی برق خودرو، تعمیر لوازم خانگی و سایر مهارت‌های فنی، ضمن تربیت مربیان جهادی، زمینه گسترش گروه‌های جهادی تخصصی و افزایش سطح خدمات‌رسانی در مناطق محروم را فراهم خواهد کرد.

هنری با اشاره به سایر محور‌های این تفاهم‌نامه افزود: همکاری در برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی در سطح استانی و ملی، استفاده بهینه از ظرفیت کارگاه‌ها و فضا‌های آموزشی اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای در حوزه اشتغال و همچنین بهره گیری از شبکه گسترده مردمی بسیج سازندگی شامل جهادگران، صندوق‌های قرض‌الحسنه و شبکه مردمی اشتغال بسیج، از دیگر ظرفیت‌هایی است که در قالب این همکاری مشترک فعال خواهد شد.

وی گفت: هم‌افزایی میان سازمان بسیج سازندگی و اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان جنوبی، علاوه بر ارتقای سطح مهارت‌های تخصصی جهادگران، زمینه توسعه اشتغال، توانمندسازی اقشار مختلف جامعه، تقویت اقتصاد مردم‌پایه و ارائه خدمات مؤثرتر به مردم به‌ویژه در مناطق محروم و کم‌برخوردار خراسان جنوبی را بیش از پیش فراهم کند.