تصفیه‌خانه محلی فاضلاب شیراز با هدف تأمین آب پایدار برای باغ‌های تاریخی قصردشت و مقابله با بحران خشکسالی، پس از دو سال تلاش مستمر، وارد مرحله بهره‌برداری آزمایشی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، شهردار شیراز گفت : این تصفیه‌خانه با حداقل ظرفیت تولید ۱۰۰ لیتر در ثانیه، قادر خواهد بود نیاز آبی باغ‌های قصردشت را به طور کامل تأمین کرده و وارد شبکه آبرسانی این منطقه شود.

محمدحسن اسدی، تأکید کرد : با توجه به تنش آبی شدید، ساخت این تصفیه‌خانه برای حفظ درختان و توسعه فضای سبز شیراز یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر بوده است و این طرح می تواند الگویی برای ساخت تصفیه‌خانه‌های مشابه در سایر نقاط شهر شیراز باشد.

اسدی با اشاره به چالش‌های موجود، تصریح کرد که این طرح با وجود تحریم‌های ظالمانه و جنگ اقتصادی، با همت تیم‌های اجرایی به این مرحله رسیده است و در حال حاضر مرحله تست عملیاتی آغاز شده است.

مسعود زارعی، رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر شیراز هم در این خصوص گفت: موفقیت در تست اولیه این تصفیه‌خانه، می‌تواند به تأمین آب مورد نیاز حداقل ۴۰۰ هکتار از باغ‌های شیراز کمک کرده و به تنش آبی در این محدوده پایان دهد.

وی با اشاره به اینکه این طرح در دو دهه با چالش‌های متعددی رو‌به‌رو بود، از همکاری مشترک میان شهرداری، شرکت آب و فاضلاب و اداره‌کل حفاظت محیط زیست قدردانی کرد. زارعی افزود: «پس از تکمیل دو مرحله نهایی که شامل انتقال آب تصفیه‌شده به مناطق هدف و فراهم کردن بستر واگذاری آب به باغداران است، این پروژه به بهره‌برداری کامل خواهد رسید.»