پژوهشگر حوزه کودک، با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به مسئله رشد و پرورش کودکان گفت: به جای تمرکز بر استعدادیابی، باید شرایطی فراهم شود که استعداد‌های کودکان در بستر تجربه، بازی و تعامل با محیط، به‌تدریج شکل بگیرد و شکوفا شود.

به جای استعدادیابی، باید به استعدادیاری کودکان توجه کرد

به جای استعدادیابی، باید به استعدادیاری کودکان توجه کرد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، سیده شیما انوشه، پژوهشگر حوزه کودک، در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اهمیت بازنگری در رویکرد‌های تربیتی و آموزشی درباره کودکان اظهار کرد: آنچه امروز بیش از هر چیز باید مورد توجه قرار گیرد، استعدادیاری کودکان است، نه استعدادیابی.در نگاه استعدادیاری، به جای آنکه صرفاً در پی کشف یک توانایی از پیش‌موجود در کودک باشیم، باید محیط و فرصت‌هایی را فراهم کنیم که کودک بتواند در آن تجربه کند، بیاموزد، خلق کند و مسیر رشد خود را به‌صورت طبیعی طی کند.

این پژوهشگر با اشاره به نقش محیط در شکل‌گیری شخصیت و توانایی‌های کودکان تصریح کرد: طبیعت، غنی‌ترین محیط برای رشد کودک و پرورش ابعاد مختلف شخصیتی او به شمار می‌رود و می‌تواند زمینه مناسبی برای تقویت تخیل، خلاقیت و تجربه‌ورزی فراهم کند.

انوشه در برنامه زنده امروز البرز ادامه داد: در شرایطی که بسیاری از خانواده‌ها امکان حضور مستمر کودک در طبیعت را ندارند، می‌توان با آوردن عناصری مانند خاک، آب، گل و چوب به محیط خانه، بخشی از این تجربه را برای کودکان بازآفرینی کرد.بازی با مواد طبیعی این امکان را به کودک می‌دهد که با تکیه بر تخیل خود، از یک ماده ساده معنا‌ها و کاربرد‌های متنوعی خلق کند؛ ظرفیتی که در بسیاری از اسباب‌بازی‌های آماده و از پیش‌طراحی‌شده کمتر دیده می‌شود.

این پژوهشگر حوزه کودک با حضور در سیمای البرز بیان کرد: مواد طبیعی، ابزار‌هایی انعطاف‌پذیر برای بازی و یادگیری هستند و می‌توانند به رشد خلاقیت، تقویت مهارت حل مسئله و گسترش تجربه‌های ذهنی و عملی کودک کمک کنند.

انوشه در پایان گفت‌و‌گو با مجری سیمای البرز تأکید کرد: اگر هدف، تربیت نسلی خلاق، توانمند و دارای قدرت مواجهه با مسائل گوناگون است، باید از رویکرد‌های صرفاً مبتنی بر شناسایی زودهنگام استعداد فاصله گرفت و به سمت ایجاد بستر‌های واقعی برای رشد و شکوفایی کودکان حرکت