رئیس اداره ورزش و جوانان تایباد گفت: کشتی‌گیر جوان این شهرستان با کسب عنوان قهرمانی در مسابقات کشوری سومو، به تیم ملی کشتی سومو راه یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، حسن شاهرخی افزود: علی اوجادی، کشتی‌گیر جوان اهل این خطه مرزی، با شرکت در دوازدهمین دوره مسابقات سومو قهرمانی کشور به میزبانی همدان، به نشان طلا و عنوان قهرمانی این رقابت‌ها دست پیدا کرد و در نهایت، به تیم ملی کشتی سومو مردان پیوست.

وی ادامه داد: این کشتی‌گیر تایبادی به عنوان نماینده خراسان رضوی در دسته وزنی ۱۱۵ کیلوگرم و رده سنی بزرگسالان به مقام نخست رسید و در دسته وزنی آزاد (اوپن) جایگاه سوم مشترک را از آن خود کرد.

رئیس اداره ورزش و جوانان تایباد با اشاره به حضور دیگر کشتی‌گیر تایبادی در این مسابقات گفت: همچنین فواد حسنی به عنوان نماینده دیگر استان، در دسته وزنی آزاد (اوپن) و رده سنی جوانان به مقام سوم مشترک دست یافت و نشان برنز مسابقات کشوری سومو را کسب کرد.

وی افزود: اکنون علی اوجادی به همراه دیگر ملی‌پوشان کشورمان، خود را به منظور اعزام و حضور در بازی‌های جهانی ۲۰۲۶ عشایر (نومد گیمز) در شهر چولپان‌آتا قرقیزستان و بیست و هفتمین دوره مسابقات سومو قهرمانی ۲۰۲۶ جهان در شهر باکو جمهوری آذربایجان آماده می‌کند.

سومو یک رشته باستانی با ریشه آسیای شرقی از ورزش کشتی است که در آن وزن، اندازه و قدرت در درجه اول اهمیت قرار دارد.