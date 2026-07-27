به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، خانواده‌های شهدا و ایثارگران شهرستان خوی در دیداری با حضور حجت‌الاسلام قاسم‌خانی امام جمعه، علی علایی فرماندار و جمعی از فرماندهان و مدیران ارشد این شهرستان مورد تکریم و دلجویی قرار گرفتند.

در این بازدید، مقامات شهرستان خوی با تجلیل از سوابق دفاع مقدس و نقش ایثارگران در صیانت از وطن، لوح سپاس به خانواده‌های شهدا و جانبازان اهدا کردند. در این دیدار بر ضرورت تداوم حمایت‌های معنوی و مادی از ایثارگران تأکید شد.

شهید محمدحسن بسائی از کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که در ۲۱ فروردین ۱۳۶۱ در منطقه رقابیه (عملیات فتح‌المبین) به مقام والای شهادت نائل شد.

آقای رضا مقنی از کارکنان ارتش (نهاجا) است که ۱ مهر ۱۳۵۹ در منطقه دزفول به مقام جانبازی رسید.