برنامه «نغمه‌ها و سرودها» با رویکردی تحلیلی و پژوهش‌محور، جمعه‌ها ساعت ۱۶ به مدت ۶۰ دقیقه از رادیو فرهنگ پخش می شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، این برنامه با تمرکز بر نقش موسیقی، شعر، نوحه و سرود‌های جمعی در شکل‌گیری روایت‌های اجتماعی، می‌کوشد نسبت میان آثار موسیقایی، حافظه تاریخی و تجربه مشترک مردم را بررسی کند.

«نغمه‌ها و سرودها» به این پرسش می‌پردازد که چرا برخی سرود‌ها و نغمه‌ها در مقاطع حساس تاریخی به سرعت در میان مردم فراگیر می‌شوند و چگونه در بزنگاه‌های اجتماعی، به زبان مشترک جامعه برای بیان احساسات، همدلی و هویت جمعی تبدیل می‌شوند.

در این برنامه، کارشناسان حوزه موسیقی، ادبیات، فرهنگ و تاریخ با نگاهی پژوهشی، به تحلیل عوامل ماندگاری و اثرگذاری سرود‌ها و نغمه‌های شاخص می‌پردازند و با مرور نمونه‌هایی از آثار ماندگار، نقش آنها را در بازآفرینی حافظه فرهنگی و انتقال پیام‌های اجتماعی واکاوی می‌کنند.