به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ کارآگاه محسن اکبری، رئیس پایگاه دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: با افزایش وقوع سرقت محتویات داخل خودرو در برخی مناطق شهر تهران، شناسایی و دستگیری سارقان این حوزه به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

وی افزود: در جریان گشت‌زنی هدفمند عوامل کلانتری ۱۶۱ ابوذر در مناطق جرم‌خیز، سه نفر که در اطراف خودرو‌های پارک‌شده به‌صورت مشکوک پرسه‌زنی می‌کردند، مشاهده شدند. متهمان با مشاهده مأموران قصد فرار داشتند که توسط عوامل گشتی دستگیر و برای بررسی تخصصی در اختیار کارآگاهان پایگاه دهم پلیس آگاهی قرار گرفتند.

رئیس پایگاه دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: بررسی‌های تخصصی نشان داد اعضای این باند با استفاده از ابزار و ادوات مخصوص سرقت، خودرو‌های مورد نظر خود را شناسایی کرده و در زمان و مکان مناسب، اقدام به سرقت محتویات داخل خودرو از جمله سیستم صوتی، ضبط، باند و تلفن همراه می‌کردند.

وی با اشاره به اینکه کارآگاهان تیم مبارزه با سرقت محتویات داخل خودرو با انجام اقدامات پلیسی، تحقیقات تخصصی خود را آغاز کردند.تصریح کرد: متهمان در ابتدا اظهارات ضد و نقیضی داشتند، اما در مواجهه با مستندات موجود به ده‌ها فقره سرقت در مناطق مختلف شهر تهران اعتراف کردند.

سرهنگ اکبری ادامه داد: متهمان پس از سرقت اموال، آنها را به دو نفر از خریداران اموال مسروقه واگذار می‌کردند که با ادامه تحقیقات، سایر مرتبطان پرونده نیز شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: یکی از مالخران پرونده پس از شناسایی، در شهرستان اسلامشهر در یک عملیات ضربتی دستگیر شد و در بازرسی از محل دستگیری وی، تعدادی اموال مسروقه از جمله تلفن همراه و تجهیزات صوتی خودرو کشف و ضبط شد.

رئیس پایگاه دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: با بررسی دقیق پرونده‌های مشابه و تطبیق شیوه و شگرد سرقت‌ها، تعدادی از مال‌باختگان شناسایی شدند و اموال مکشوفه پس از احراز مالکیت به برخی از شکات تحویل شد. همچنین تاکنون چهار نفر از شکات با ارائه مستندات لازم شناسایی و برای انجام مراحل قانونی معرفی شده‌اند.

وی افزود: متهمان تاکنون به ۱۰۰ فقره سرقت محتویات داخل خودرو با استفاده از موتورسیکلت و به همین شیوه و شگرد اعتراف کرده‌اند و تحقیقات برای شناسایی سایر جرائم احتمالی و مال‌باختگان ادامه دارد.