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اداره کل هواشناسی استان تهران نسبت به وزش باد خیلی شدید تا شدید در استان و احتمال خیزش گرد و خاک هشدار داد. این وضعیت جوی فردا سه شنبه در دامنه و ارتفاعات شمالی و مناطق جنوب شرق، چهارشنبه و پنج شنبه در دامنه و ارتفاعات شمالی و مناطق جنوبی و غربی رخ خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار زردرنگ اعلام کرد: در نوار مرزی جنوبی و غربی و ارتفاعات بالادست در بعضی ساعتها وزش باد شدید تا خیلی شدید، در مناطق جنوبی، غربی و دامنه و ارتفاعات شمالی در بعضی ساعتها وزش باد نسبتا شدید تا شدید پیشبینی میشود.
این وضعیت جوی فردا سه شنبه در دامنه و ارتفاعات شمالی و مناطق جنوب شرق، چهارشنبه و پنج شنبه در دامنه و ارتفاعات شمالی و مناطق جنوبی و غربی، جمعه ۹مرداد و شنبه ۱۰ مرداد و یکشنبه ۱۱ مرداد در استان تهران بهویژه دامنه و ارتفاعات شمالی و مناطق جنوبی و غربی رخ خواهد داد.
در این شرایط جوی احتمال سقوط بعضی اجسام از ارتفاع و خسارت به سازههای موقت مانند داربستها و تابلوهای تبلیغاتی و تجهیزات موجود در نقاط مرتفع مانند برجها و دکلها، احتمال سقوط و ریزش سنگ در نواحی کوهستانی، احتمال خیزش گرد و خاک و کاهش دید موقت جنوبی و غربی استان و کاهش کیفیت هوا در نیمه جنوبی و غربی و تا حدی در مرکز استان، امکان انتقال گرد و خاک از استانهای همجوار بهویژه در نوار مرزی جنوبی و غربی استان وجود دارد.
اداره کل هواشناسی استان تهران در این شرایط احتیاط در عبور و مرور جادهای، اطمینان از استحکام سازههای موقت و سست مانند داربستها و تابلوهای تبلیغاتی، عدم استقرار در تاسیسات و مکانهای مرتفع مانند برجها، دکلها و داربستها، اجتناب از پرواز گلایدر، بالگرد و هواپیمای سبک در مناطق متاثر از پدیده وزش باد شدید، تردد نکردن و توقف کنار درختان و سازههای ناتمام، مستحکمسازی پوشش گلخانهها، احتیاط در انجام امور عمرانی، احتیاط کامل در کوهنوردی و طبیعتگردی و بهربرداری از عرصههای منابع طبیعی را توصیه میکند.
هشدار زردرنگ به معنای این است که پدیدهای جوی رخ خواهد داد که ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی را ایجاد کند. این هشدار برای آگاهی مردم صادر میشود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیدهای جوی داشته باشند که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد. از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار میگیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی را بیندیشند.
بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، آسمان تهران فردا سه شنبه ششم مرداد صاف و وزش باد گاهی افزایش باد با حداقل دمای ۲۷ و حداکثر دمای ۳۸ درجه سانتیگراد و در روز چهارشنبه صاف و وزش باد گاهی افزایش باد با حداقل دمای ۲۶ و حداکثر دمای ۳۷ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.