سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی البرز گفت: با توجه به موقعیت سوق‌الجیشی و عبوری استان البرز، این استان با چالش‌های متعددی در حوزه آسیب‌های اجتماعی مواجه است، اما رویکرد اصلی مجموعه بهزیستی، تمرکز بر پیشگیری، ارتقای تاب‌آوری اجتماعی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی برای کاهش این آسیب‌هاست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، زهراسادات نریمان‌وند، سرپرست مرکز آموزش علمی ـ کاربردی بهزیستی البرز، در برنامه رادیویی «رهیافت» با اشاره به شرایط خاص جغرافیایی و جمعیتی استان البرز اظهار کرد: این استان به دلیل قرار گرفتن در مسیر عبور و تردد استان‌های مختلف، از جمله استان‌های پرچالش کشور در حوزه آسیب‌های اجتماعی به شمار می‌رود.در حوزه آسیب‌های اجتماعی، به جای تمرکز صرف بر آمار و ارقام، رویکرد اصلی بر پیشگیری استوار شده است، چرا که پیشگیری می‌تواند آثار ماندگارتر و مؤثرتری در کاهش مشکلات اجتماعی داشته باشد.

نریمان‌وند با تأکید بر ضرورت افزایش تاب‌آوری اجتماعی گفت: تاب‌آوری به معنای قدرت سازگاری با محیط و توانایی برقراری تعامل سازنده با شرایط پیرامونی است. اگر افراد در محل زندگی خود به توانمندی‌هایشان آگاه باشند و این باور در آنان شکل بگیرد که می‌توانند اثرگذار باشند، بسیاری از آسیب‌ها قابل کنترل و کاهش خواهد بود.

وی به مجری رادیو البرز تصریح کرد: خودآگاهی نسبت به توانمندی‌ها در میان دختران و پسران و همچنین آگاه‌سازی جامعه نسبت به ظرفیت‌های فردی و اجتماعی، از مهم‌ترین مؤلفه‌های ارتقای تاب‌آوری به شمار می‌رود.

سرپرست مرکز آموزش علمی ـ کاربردی بهزیستی البرز با اشاره به تفاوت نوع آسیب‌های اجتماعی در مناطق مختلف استان بیان کرد: آسیب‌های اجتماعی صرفاً مختص مناطق حاشیه‌نشین نیست، بلکه شکل و جنس این آسیب‌ها در نقاط مختلف متفاوت است و همین موضوع، ساماندهی و مدیریت این حوزه را نیازمند زمان و برنامه‌ریزی مستمر می‌کند.

وی با حضور در برنامه زنده رادیو البرز ادامه داد: در مناطق کمتر توسعه‌یافته، استفاده از سرمایه‌های اجتماعی، توانمندی‌های محلی و ظرفیت افراد اثرگذار در محلات، یکی از مهم‌ترین راهکار‌ها برای کاهش آسیب‌های اجتماعی است. در همین راستا تلاش می‌شود مسئولیت اجتماعی به مردم آموزش داده شود تا آنان با احساس تعلق بیشتر، در کنترل، کاهش و رفع مسائل اجتماعی محله خود مشارکت فعال داشته باشند.

نریمان‌وند به مجری برنامه رادیویی رهیافت اظهار کرد: اشتغال‌زایی و کمک به توسعه محلات نیز از جمله اقدامات مؤثر در کاهش آسیب‌های اجتماعی است. به عنوان نمونه، در یکی از محلات کم‌برخوردار چهارباغ، خدمات دندانپزشکی و بینایی‌سنجی به صورت رایگان و به مدت یک ماه ارائه شد که این اقدام، نقش قابل توجهی در افزایش رضایت اجتماعی داشت.

وی همچنین بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزشی و فرهنگی استان تأکید کرد و گفت: مراکزی مانند مساجد، حسینیه‌ها و مراکز فرهنگی به دلیل پراکندگی مناسب در سطح مناطق مختلف، می‌توانند بستر مناسبی برای ارائه خدمات مطلوب با رویکرد عدالت اجتماعی فراهم کنند.

سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی البرز در پایان با اشاره به فعالیت ساختار منسجم فوریت‌های اجتماعی بهزیستی خاطرنشان کرد: در این مجموعه، امکان دریافت گزارش‌ها و درخواست‌های مردمی به صورت تلفنی، پیامکی و حضوری فراهم شده و سامانه ۱۲۳ نیز به عنوان یکی از ابزار‌های مهم مداخله فوری در دسترس شهروندان قرار دارد. این سامانه به گونه‌ای طراحی شده است که حتی کودکان نیز بتوانند آن را به خاطر بسپارند و در مواقع ضروری، از جمله در موارد خودآسیب‌رسانی یا مشاهده شرایط نگران‌کننده در اطرافیان و همسایگان، موضوع را اطلاع دهند تا همکاران فوریت‌های اجتماعی در کوتاه‌ترین زمان ممکن اعزام شوند.