به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور با اعلام این خبر افزود:پلیس آگاهی شهرستان نیشابور هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در ابتدای جاده نیشابور به مشهد به یک دستگاه خودرو تریلی سواری کش مظنون شد و آن را متوقف کرد.

سرهنگ حسین احمدی افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد ۳ دستگاه خودرو سواری فاقد هر گونه مدارک قانونی و گمرکی است.

وی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش تقریبی خودرو‌های مکشوفه را حدود ۲۴۰ میلیارد ریال برآورد کردند، ادامه داد: در این رابطه پرونده مقدماتی تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.