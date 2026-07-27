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پلیس نیشابور سه دستگاه خودروی لوکس قاچاق در این شهرستان کشف و ضبط کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور با اعلام این خبر افزود:پلیس آگاهی شهرستان نیشابور هنگام کنترل خودروهای عبوری در ابتدای جاده نیشابور به مشهد به یک دستگاه خودرو تریلی سواری کش مظنون شد و آن را متوقف کرد.
سرهنگ حسین احمدی افزود: در بررسیهای اولیه مشخص شد ۳ دستگاه خودرو سواری فاقد هر گونه مدارک قانونی و گمرکی است.
وی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش تقریبی خودروهای مکشوفه را حدود ۲۴۰ میلیارد ریال برآورد کردند، ادامه داد: در این رابطه پرونده مقدماتی تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.