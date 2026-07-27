مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۲ هزار و ۱۰۰ دست‌سازه کودکان استان راهی پویش «هدیه خوبان» شد.

لویه و بویراحمد ، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گفت: پویش «هدیه خوبان» با هدف ترویج فرهنگ مهربانی، همدلی و مشارکت اجتماعی در میان کودکان و نوجوانان برگزار شد و اعضای مراکز فرهنگی هنری کانون در سراسر استان با شور و اشتیاق در این حرکت فرهنگی و معنوی مشارکت کردند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ ی

سلیمان شهبازی افزود: حاصل این مشارکت، جمع‌آوری ۲ هزار و ۱۰۰ دست‌سازه خلاقانه و هنرمندانه بود که با عشق و دستان پرمهر اعضای کانون تهیه و پس از جمع‌آوری، برای توزیع میان کودکان و نوجوانانی که در مراسم اربعین حسینی حضور خواهند داشت، ارسال شد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان با قدردانی از تلاش مربیان، اعضا و خانواده‌ها ادامه داد: ارزش این هدایا بیش از آنکه در ظاهر آن‌ها باشد، در محبت، خلاقیت و نیت پاک کودکانی است که با دستان خود یادگاری‌هایی برای همسالانشان در مسیر اربعین آماده کرده‌اند.

شهبازی اضافه کرد: کانون پرورش فکری همواره تلاش کرده است تا در کنار فعالیت‌های فرهنگی و هنری، مفاهیمی همچون ایثار، نوع‌دوستی، همدلی و فرهنگ حسینی را به شیوه‌ای خلاقانه و متناسب با دنیای کودکان و نوجوانان آموزش دهد و پویش «هدیه خوبان» نمونه‌ای ارزشمند از تحقق این رویکرد است.