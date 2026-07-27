هدیه کودکان کهگیلویه و بویراحمدی به کودکان مسیر اربعین
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۲ هزار و ۱۰۰ دستسازه کودکان استان راهی پویش «هدیه خوبان» شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گفت: پویش «هدیه خوبان» با هدف ترویج فرهنگ مهربانی، همدلی و مشارکت اجتماعی در میان کودکان و نوجوانان برگزار شد و اعضای مراکز فرهنگی هنری کانون در سراسر استان با شور و اشتیاق در این حرکت فرهنگی و معنوی مشارکت کردند.
سلیمان شهبازی افزود: حاصل این مشارکت، جمعآوری ۲ هزار و ۱۰۰ دستسازه خلاقانه و هنرمندانه بود که با عشق و دستان پرمهر اعضای کانون تهیه و پس از جمعآوری، برای توزیع میان کودکان و نوجوانانی که در مراسم اربعین حسینی حضور خواهند داشت، ارسال شد.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان با قدردانی از تلاش مربیان، اعضا و خانوادهها ادامه داد: ارزش این هدایا بیش از آنکه در ظاهر آنها باشد، در محبت، خلاقیت و نیت پاک کودکانی است که با دستان خود یادگاریهایی برای همسالانشان در مسیر اربعین آماده کردهاند.
شهبازی اضافه کرد: کانون پرورش فکری همواره تلاش کرده است تا در کنار فعالیتهای فرهنگی و هنری، مفاهیمی همچون ایثار، نوعدوستی، همدلی و فرهنگ حسینی را به شیوهای خلاقانه و متناسب با دنیای کودکان و نوجوانان آموزش دهد و پویش «هدیه خوبان» نمونهای ارزشمند از تحقق این رویکرد است.
وی ابراز امیدواری کرد که چنین برنامههایی بتواند پیوند عاطفی کودکان و نوجوانان با فرهنگ عاشورا و پیام انساندوستانه اربعین را بیش از پیش تقویت کرده و زمینهساز گسترش روحیه همبستگی و مسئولیتپذیری اجتماعی در نسل آینده باشد.