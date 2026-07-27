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امام جمعه قم با تأکید بر جایگاه نماز جمعه به عنوان قلب فرهنگی و عبادی شهر، گفت: صفوف نماز جمعه جلوهای از وحدت، همبستگی و انسجام اجتماعی و سیاسی جامعه اسلامی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، امام جمعه قم در دیدار با اعضای ستاد برگزاری نماز جمعه و دستگاههای خدمترسان، به مناسبت سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نماز جمعه را یکی از مهمترین جلوههای وحدت و همبستگی جامعه اسلامی دانست.
آیتالله سید محمد سعیدی با بیان اینکه نماز جمعه قلب فرهنگی و عبادی شهر است، اظهار کرد: صفوف نمازگزاران در هر هفته نمایش اتحاد، انسجام و همبستگی اجتماعی است و مؤمنان با حضور در این فریضه الهی، روح و جان خود را جلا میبخشند.
وی با اشاره به جایگاه خطبههای نماز جمعه افزود: خطبههای نماز جمعه صرفاً یک سخنرانی یا گردهمایی سیاسی نیست، بلکه حکمی شرعی و بخشی از نماز به شمار میرود و خطیب جمعه با تبیین مسائل دینی، اعتقادی و موضوعات روز جامعه، نقش هدایتگری خود را ایفا میکند.
امام جمعه قم تأکید کرد: فرهنگ نماز جمعه فرهنگی جامع است که در آن ابعاد عبادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در کنار یکدیگر مطرح میشود و باید از این ظرفیت ارزشمند دینی برای تقویت انسجام جامعه بهره برد.
در ادامه این نشست، مسئول شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قم نیز از مشارکت گسترده نیروهای مردمی و دستگاههای اجرایی در برگزاری نماز جمعه خبر داد.
حجتالاسلام علی مهدیزاده گفت: هر هفته حدود ۵۰۰ خادم در برگزاری نماز عبادی سیاسی جمعه مشارکت دارند که شامل ۱۵۰ خادم خواهر، ۱۰۰ خادمیار رضوی و ۲۵۰ خادمیار دانشآموزی هستند.
وی همچنین با اشاره به همکاری دستگاههای اجرایی، خدماتی و رسانهای استان افزود: مسئولان و عوامل اجرایی مختلف هر هفته با حضور در محل برگزاری نماز جمعه، زمینه برگزاری هرچه باشکوهتر این آیین عبادی و سیاسی را فراهم میکنند.
در پایان این مراسم نیز از جمعی از خادمان افتخاری، مدیران رسانهای و مسئولان دستگاههای اجرایی و خدماترسان که در برگزاری نماز جمعه نقشآفرینی کرده بودند، قدردانی شد.