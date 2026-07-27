به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی از بهره‌برداری چاه جدید آب شرب روستای سیدتاج‌الدین شهرستان خوی خبر داد و گفت: با اجرای عملیات حفاری، تجهیز، نیرورسانی و احداث ۷۰۰ متر خط انتقال، مشکل تنش آبی این روستا برطرف و آب شرب پایدار برای ۷۷۰ مشترک تأمین شد.

مجتبی نجفی اظهار کرد: روستای سیدتاج‌الدین در ماه‌های اخیر به دلیل کاهش دبی چاه موجود، شرایط توپوگرافی منطقه و افت فشار شبکه توزیع با تنش آبی مواجه بود که به منظور رفع این مشکل، اجرای یک پروژه زیرساختی در دستور کار شرکت قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا، عملیات حفاری و تجهیز یک حلقه چاه جدید، اجرای ۷۰۰ متر خط انتقال، نیرورسانی و آماده‌سازی تأسیسات با همکاری دهیاری روستای سیدتاج‌الدین در مدت حدود دو ماه به انجام رسید و این پروژه اکنون وارد مدار بهره‌برداری شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی تصریح کرد: با بهره‌برداری از این طرح، آب شرب پایدار برای ۷۷۰ مشترک روستای سیدتاج‌الدین تأمین شده و بخش عمده‌ای از مشکلات ناشی از افت فشار و کمبود آب مرتفع شده است

نجفی با قدردانی از همراهی دهیاری و صبوری اهالی روستا خاطرنشان کرد: اجرای پروژه‌های رفع تنش آبی و توسعه زیرساخت‌های آبرسانی در مناطق شهری و روستایی استان با هدف ارتقای کیفیت خدمات و تأمین پایدار آب شرب، با جدیت ادامه دارد.