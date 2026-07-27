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مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی از بهرهبرداری چاه جدید آب شرب روستای سیدتاجالدین شهرستان خوی حل مشکل تنش آبی این روستا خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی از بهرهبرداری چاه جدید آب شرب روستای سیدتاجالدین شهرستان خوی خبر داد و گفت: با اجرای عملیات حفاری، تجهیز، نیرورسانی و احداث ۷۰۰ متر خط انتقال، مشکل تنش آبی این روستا برطرف و آب شرب پایدار برای ۷۷۰ مشترک تأمین شد.
مجتبی نجفی اظهار کرد: روستای سیدتاجالدین در ماههای اخیر به دلیل کاهش دبی چاه موجود، شرایط توپوگرافی منطقه و افت فشار شبکه توزیع با تنش آبی مواجه بود که به منظور رفع این مشکل، اجرای یک پروژه زیرساختی در دستور کار شرکت قرار گرفت.
وی افزود: در این راستا، عملیات حفاری و تجهیز یک حلقه چاه جدید، اجرای ۷۰۰ متر خط انتقال، نیرورسانی و آمادهسازی تأسیسات با همکاری دهیاری روستای سیدتاجالدین در مدت حدود دو ماه به انجام رسید و این پروژه اکنون وارد مدار بهرهبرداری شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی تصریح کرد: با بهرهبرداری از این طرح، آب شرب پایدار برای ۷۷۰ مشترک روستای سیدتاجالدین تأمین شده و بخش عمدهای از مشکلات ناشی از افت فشار و کمبود آب مرتفع شده است
نجفی با قدردانی از همراهی دهیاری و صبوری اهالی روستا خاطرنشان کرد: اجرای پروژههای رفع تنش آبی و توسعه زیرساختهای آبرسانی در مناطق شهری و روستایی استان با هدف ارتقای کیفیت خدمات و تأمین پایدار آب شرب، با جدیت ادامه دارد.