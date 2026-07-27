به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، گاهی مرز میان وظیفه و انسانیت از میان برداشته می‌شود و آنچه باقی می‌ماند، تنها نجات جان یک انسان است.

سیدرضا هاشمی، پرستار دانشکده علوم پزشکی خوی و از ورزشکاران و پهلوانان کشتی این شهرستان، هنگام عزیمت به محل کار با دختر نوجوانی روبه‌رو شد که در شرایط بحرانی قرار داشت.

او بدون لحظه‌ای تردید برای نجات جان این دختر وارد عمل شد و با ازخودگذشتگی، از وقوع حادثه‌ای تلخ جلوگیری کرد؛ اما خود در این اقدام شجاعانه دچار مصدومیت و شکستگی شد و برای درمان به مرکز درمانی انتقال یافت.

آنچه این اقدام را متمایز می‌کند، تنها شجاعت لحظه تصمیم نیست؛ بلکه تلاقی دو ویژگی در شخصیت این پرستار است؛ سوگندی که برای پاسداری از جان انسان‌ها یاد کرده و منش پهلوانی و جوانمردی که سال‌ها در میدان کشتی آموخته است.

در فرهنگ ایرانی، پهلوانی تنها به پیروزی در میدان ورزش محدود نمی‌شود و پرستاری نیز تنها خدمت در اتاق درمان نیست. سیدرضا هاشمی، این بار نه بر تشک کشتی و نه در بخش بیمارستان، بلکه در کوچه و خیابان، معنای واقعی هر دو مسئولیت را به نمایش گذاشت و جان انسانی را نجات داد.

این اقدام ایثارگرانه با تحسین مردم و جامعه درمانی همراه شده و بار دیگر نشان داد که قهرمانی، پیش از آنکه بر سکوی افتخار معنا پیدا کند، در لحظه انتخاب برای نجات جان یک انسان شکل می‌گیرد.