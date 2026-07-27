رئیس سازمان چای کشور گفت: افزایش نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای، پرداخت تسهیلات و شرایط مناسب جوی، تولید چای کشور را امسال بیش از ۳۰ درصد افزایش خواهد داد.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، حبیب جهانساز در بازدید از انبارها و مراکز خرید تضمینی برگ سبز چای گفت: افزایش قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای، پرداخت تسهیلات سرمایه‌ای و سرمایه در گردش از طریق صندوق حمایت از توسعه چای و شرایط مساعد جوی، زمینه افزایش تولید چای باکیفیت را فراهم کرده است.

وی افزود: قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای درجه یک و درجه دو به ترتیب ۷۲ و ۶۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

جهانساز با اشاره به ثبات نسبی بازار چای تصریح کرد: ذخایر کافی چای ایرانی در کشور وجود دارد و اولویت سازمان چای، تأمین نیاز بازار داخلی و افزایش سهم چای ایرانی در سبد مصرفی خانوارهاست.فضای مجازی

رئیس سازمان چای کشور از پیش‌بینی رشد بیش از ۳۰ درصدی تولید چای در سال جاری خبر داد.

حبیب جهانساز گفت: افزایش قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای، پرداخت تسهیلات و شرایط مناسب جوی، تولید چای داخلی را افزایش می‌دهد. به گفته وی، بازار چای از ثبات نسبی برخوردار است و ذخایر کافی چای ایرانی نیز وجود دارد.