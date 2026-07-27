محسن موسی آبادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، افزود: در چهار ماهه اول سال ۱۴۰۵ تعداد قربانیان تصادفات رانندگی در ۹ شهرستان مشهد، خواف، تایباد، تربت جام، فریمان، گناباد، نیشابور، زبرخان و گلبهار نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته و این آمار در شهرستان‌های سبزوار، طرقبه و شاندیز، کاشمر، بردسکن، کلات و صالح آباد کاهش داشته است.

وی ادامه داد: حدود ۹۰ درصد از این تصادفات در حوزه درون شهری مربوط به دو کاربر عابر پیاده و موتور سیکلت سواران بوده است. در حوزه عابرین پیاده هم کودکان و خردسالان و کهنسالان و افراد مسن بیشتر در معرض خطر هستند.

رئیس پلیس راهور خراسان رضوی با اشاره به افزایش استفاده از موتورسیکلت در فصل گرما به ویژه در کلان شهر مشهد و شهر‌های بزرگ خراسان رضوی به دلیل مقرون به صرفه بودن و فرار از ترافیک، افزود: بر اساس تجزیه و تحلیل انجام گرفته، بیش از ۷۰ درصد از تصادفات فوتی موتورسیکلت سواران به دلیل ضربه به سر و استفاده نکردن از کلاه ایمنی بوده است.

وی با بیان این که در تصادفات سه عامل انسان، راه و وسیله نقلیه موثر است، ادامه داد: در غالب این تصادفات، نقش عامل انسانی به نسبت پررنگ است؛ ولی در برخی از مقاطع هم عامل راه یا عامل معبر هم بی تاثیر نیست.