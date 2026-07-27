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همزمان با ایام پرفضیلت اربعین حسینی و افزایش سفرهای زیارتی به کربلا، پلیس راه همدان با اجرای طرحهای ترافیکی ویژه، تأمین سلامت و امنیت سفرهای جادهای را در اولویت قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، هر ساله در آستانه اربعین حسینی، زائران استانهای مختلف کشور از شاهراه ارتباطی استان همدان، راهی عتبات عالیات میشوند.
طرح ترافیکی اربعین با همکاری سایر دستگاههای خدماتی و امدادرسان و به منظور مدیریت ترافیک مسیر، پیشگیری از وقوع سوانح، و تسهیل در عبور و مرور زائران اجرا میشود.