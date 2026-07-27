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اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت در محور دیزج به سمت دالامپر احتمال کندی ترددها در این محور را در پی خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی در طلاعیه شماره بیست اعلام کرد : به اطلاع کاربران جادهای محور دیزج به سمت دالامپر میرساند عملیات روکش آسفالت در این محور به طول ۸ کیلومتر در حال اجرا است.
از تمامی رانندگان و کاربران جادهای تقاضا میشود ضمن رعایت جانب احتیاط، کاهش سرعت و توجه به تابلوهای هشداردهنده، با عوامل اجرایی راهداری همکاری لازم را داشته باشند.
ممکن است عملیات راهسازی موجب ترافیک نیمهسنگین و توقفهای کوتاهمدت شود.
از صبوری و بردباری شما کاربران عزیز سپاسگزاریم. ایمنی مسافران و کارگران، اولویت ماست.