اعلام ترکیب تیم کاتای ردههای پایه دختران برای قهرمانی آسیا
ترکیب تیم کاتای ردههای پایه دختران برای قهرمانی آسیا مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، رقابتهای انتخابی تیم کاتای ردههای سنی پایه دختران امروز دوشنبه ۵ مردادماه در سالن شهید کبگانیان تهران پیگیری شد تا در نهایت ترکیب تیم اعزامی به رقابتهای قهرمانی آسیا مشخص شود.
در کاتای انفرادی نوجوانان، دینا صفری از استان تهران
در کاتای انفرادی جوانان، ونوشه رستمنژاد از منطقه آزاد قشم
در کاتای انفرادی زیر ۲۱ سال، آیلین بهاری از استان آذربایجان شرقی
و در کاتای تیمی، تیم شیتوریو کوجیدو قشم با ترکیب ونوشه رستمنژاد، نازنین حقدوست و ملودی عزیزی با غلبه بر رقبا جواز حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا را بدست آوردند.