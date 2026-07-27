امام جمعه لنده؛
نمازجمعه خط مقدم جنگ نرم
امام جمعه لنده گفت: امروز نماز جمعه بهعنوان خط مقدم جنگ نرم است و ما باید از این ظرفیت در جهت کادرسازی استفاده کنیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهکیلویه و بویراحمد، امام جمعه لنده در جلسه شورای فرهنگ عمومی ضمن گرامیداشت پنجم مردادماه، سالروز تشکیل امامت جمعه این شهرستان، گفت: نمازجمعه از برکات بزرگ انقلاب اسلامی و سنگری مستحکم برای تبیین معارف ناب دینی است و این فریضه وحدتبخش، بصیرت آفرین و همواره خار چشم دشمنان بوده است؛ ازاینرو تقویت کمی و کیفی آن وظیفۀ همگان، بهویژه تمامی مسئولان، محسوب میشود.
حجتالاسلام سید هدایت محمودی اصل افزود: در این راستا، شهرداری و شورای اسلامی شهر مکلف شدهاند تا بنرهای ویژۀ نمازجمعه را در سطح خیابانهای شهرستان نصب کنند.
رئیس ستاد نمازجمعه لنده افزود: نشست با حضور اعضای ستاد نمازجمعه در دفتر امامجمعه برگزار میشود که در آن، یکی از اعضای ستاد به بیان روایت فتح خواهد پرداخت و همچنین سخنرانی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور بهصورت زنده پخش و استماع خواهد شد.
محمودی اصل با اشاره به رویکرد کیفیسازی نمازجمعه، ادامه داد: باهدف پویایی و نشاط هرچه بیشتر این آیین عبادی - سیاسی، تعدادی از نوجوانان مستعد بهعنوان اعضای جدید به ستاد نمازجمعه جذب شدهاند تا با حضور فعال خود، گامی مؤثر در راستای کیفیسازی این فریضه الهی بردارند.