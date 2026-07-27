مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز گفت: غنی‌سازی اوقات فراغت دانش‌آموزان با هدف رشد، شکوفایی استعداد‌ها و افزایش نشاط اجتماعی، یکی از مأموریت‌های اصلی آموزش و پرورش در این استان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ،فرزاد شعبانی، مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز، با حضور در برنامه زنده «نگاه مردم» با موضوع اوقات فراغت، اظهار کرد: در کنار فعالیت‌های آموزشی و پرورشی، جریان‌سازی فرهنگی و تربیتی برای دانش‌آموزان از مهم‌ترین مؤلفه‌های کاری آموزش و پرورش استان البرز به شمار می‌رود.

وی با حضور در سیمای البرز افزود: در حوزه تولیدات فضای مجازی نیز دانش‌آموزان و معلمان رسانه‌ساز، در مناسبت‌های مختلف ملی، مذهبی و اعیاد، آثار و تولیدات متعددی ارائه می‌کنند و در زمینه هوش مصنوعی نیز اقدامات مناسبی متناسب با علایق دانش‌آموزان انجام شده است.

شعبانی با اشاره به اهمیت تداوم آموزش در ایام تعطیلات بیان کرد: شعار آموزش و پرورش در این ایام «مدرسه تعطیل می‌شود، اما آموزش تعطیل نمی‌شود» است و بر همین اساس، برنامه‌ریزی‌های متنوعی برای غنی‌سازی اوقات فراغت دانش‌آموزان در حوزه‌های فرهنگی، هنری، قرآنی، ورزشی و پژوهشی انجام شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز با تأکید بر اینکه آموزش و پرورش متولی رسمی آموزش در کشور است، گفت: مدارس استان در تابستان به عنوان پایگاه‌های اوقات فراغت فعالیت می‌کنند و این فعالیت‌ها متناسب با امکانات فرهنگی و آموزشی هر منطقه ارائه می‌شود.

وی در برنامه زنده نگاه مردم ادامه داد: نخستین پایگاه دیجیتال کشور برای جذب دانش‌آموزان در کانون شهید فهمیده البرز راه‌اندازی شده است. همچنین ۹ دارالقرآن تخصصی در استان فعال است که خدمات ویژه‌ای در حوزه آموزش‌های قرآنی ارائه می‌کنند.

شعبانی با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی آموزش و پرورش البرز تصریح کرد: در استان زمین‌های چمن و سالن‌های ورزشی متعددی در اختیار دانش‌آموزان قرار دارد. در حالی که تعهد وزارتخانه برای البرز ایجاد ۳۲ زمین چمن مصنوعی بود، این استان موفق شد ۳۷ زمین چمن مصنوعی ویژه دانش‌آموزان راه‌اندازی کند.

وی با اشاره به اهمیت غنی سازی اوقات فراغت به مخاطبان سیمای البرز خاطرنشان کرد: هر اندازه بتوانیم دانش‌آموزان را در محیط مدرسه حفظ و در برنامه‌های تربیتی و فرهنگی مشارکت دهیم، به همان میزان می‌توان از آسیب‌های اجتماعی پیشگیری کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز همچنین از فعالیت ۸ پژوهش‌سرای دانش‌آموزی در استان خبر داد و گفت: ۲ نفر از دانش‌آموزان البرزی موفق به کسب مدال جهانی در رشته‌های زیست‌شناسی و ریاضی شده‌اند که این موفقیت، نشان‌دهنده ظرفیت بالای آموزشی و فرهنگی در آموزش و پرورش استان است.

وی در برنامه زنده نگاه مردم افزود: اردوگاه‌های آموزش و پرورش نیز در ایام تابستان با ارائه مهارت‌های متنوع، نقش مؤثری در پُر کردن اوقات فراغت دانش‌آموزان ایفا می‌کنند. همچنین امسال کلاس‌های جبرانی برای دروس عقب‌مانده دانش‌آموزان نیز پیش‌بینی شده است.

شعبانی با بیان اینکه حدود ۵۳۰ هزار دانش‌آموز در استان البرز مشغول تحصیل هستند، گفت: در حال حاضر تنها ۳۰ تا ۴۰ درصد از این جمعیت تحت پوشش برنامه‌های اوقات فراغت قرار می‌گیرند و تلاش ما بر افزایش این میزان است.

وی درباره هزینه‌های این برنامه‌ها نیز اظهار کرد: مبالغ دریافتی در مراکز آموزشی، سالن‌های ورزشی و فضا‌های وابسته، در مقایسه با سایر دستگاه‌ها از جمله ورزش و جوانان و شهرداری بسیار اندک و در برخی موارد رایگان است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز در پایان با اشاره به همکاری با هنرمندان، گروه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد به مجری سیمای البرز گفت: حضور این مجموعه‌ها در مدارس با رعایت ضوابط، چارچوب‌ها و نظارت مشخص مورد استقبال آموزش و پرورش قرار می‌گیرد.