

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر اعلام کرد با هوشیاری مأموران واحد منابع طبیعی سادات‌شهر، فرماندهی یگان حفاظت و ناظر حفاظتی و با همکاری نیروی انتظامی شهرستان رامسر، یک انبار محل دپوی چوب‌آلات قاچاق در روستای سرگوسرا شناسایی شد.



در پی این عملیات و پس از اخذ دستور مقام محترم قضایی، مأموران با ورود به محل، ۱۶ اصله چوب قاچاق از گونه ارزشمند کاج زربین را کشف و ضبط کردند.



چوب‌های مکشوفه برای طی مراحل قانونی به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رامسر منتقل شد و پرونده متخلفان جهت رسیدگی در مراجع قضایی در دست پیگیری است.



اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه منابع طبیعی، مراتب را از طریق سامانه‌های ۱۳۹ و ۱۵۰۴ به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند.